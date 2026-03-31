Japão pondera “medidas decisivas” com iene no nível mais baixo desde 2024

Tóquio informou ontem que considera tomar “medidas decisivas” face à desvalorização do iene, que caiu para 160 unidades por dólar, o nível mais baixo em mais de 18 meses, devido à subida dos preços do petróleo.

“Estamos a constatar que a especulação está a aumentar no mercado cambial, para além do mercado de futuros do petróleo. Se esta situação persistir, em breve serão necessárias medidas decisivas”, declarou o vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão, Atsushi Mimura, citado pelo jornal económico Nikkei.

O principal diplomata japonês em matéria de divisas utilizou, pela primeira vez desde que assumiu o cargo em Julho de 2024, o termo “decisivo”, uma expressão que os operadores costumam interpretar como um sinal de que as autoridades estão dispostas a intervir.

As declarações de Mimura, que constituem o aviso mais enérgico até ao momento sobre uma possível intervenção, surgem depois de o iene ter atingido na sexta-feira, em Nova Iorque, o nível mais baixo desde Julho de 2024, altura em que as autoridades japonesas intervieram pela última vez.

Efeitos da guerra

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou na comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes que o banco central continuará a “acompanhar de perto” as tendências no mercado cambial, mas que, em comparação com 2025, as empresas estão a ser mais proactivas no que diz respeito ao aumento dos salários, o que faz com que as flutuações da taxa de câmbio influenciem as tendências dos preços.

Neste contexto, a Bolsa de Tóquio abriu ontem em forte queda, a perder mais de 4,5 por cento devido a preocupações com uma escalada da guerra no Médio Oriente e eventuais repercussões no abastecimento energético, numa altura em que os rebeldes Huthis do Iémen se juntaram ao conflito e há relatos que apontam para uma possível incursão terrestre dos Estados Unidos no Irão.