Cooperação | Índia e Canadá com acordo em energia e fornecimento de urânio

A Índia e o Canadá anunciaram ontem, em Nova Deli, um acordo de cooperação em minerais e fornecimento de urânio, essencial para a energia nuclear.

O acordo de fornecimento de urânio, no âmbito da parceria estratégica entre os dois países, tem um valor de 2,6 mil milhões de dólares canadianos. A Índia, um grande consumidor de energia e o país mais populoso do mundo, com 1,4 mil milhões de habitantes, pretende aumentar a capacidade nuclear de oito gigawatts para 100 gigawatts até 2047.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, considerou ter sido alcançado um acordo histórico na área da energia nuclear civil, estabelecendo um fornecimento de urânio a longo prazo. Modi acrescentou que os dois países também vão trabalhar em conjunto em pequenos reactores modulares e reactores avançados.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou que o Canadá está “bem posicionado” para ser um “fornecedor fiável” de gás natural liquefeito (GNL) a partir da costa oeste do país. Os acordos, que abrangeram também o sector tecnológico e a promoção das energias renováveis, foram anunciados depois de uma reunião em Nova Deli entre Modi e Carney.

A visita de Carney representa uma melhoria nas relações entre o Canadá e a Índia, que se tinham deteriorado em 2023. Na altura, Otava acusou Nova Deli de conduzir uma campanha de intimidação contra os activistas ‘sikhs’ residentes no Canadá, alegações rejeitadas pela Índia.

No encontro, Carney afirmou que os governos canadiano e indiano colaboraram mais no último ano do que nas últimas duas décadas, salientando que “não se trata simplesmente da renovação de uma relação”. No ano passado, os dois países tinham concordado retomar as negociações para um acordo de parceria económica abrangente. “O nosso objectivo é atingir os 50 mil milhões de dólares em comércio bilateral”, indicou Modi.