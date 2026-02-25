Albergue SCM | Ano Novo Chinês celebrado com exposição e festa

EventosAlbergue SCM | Ano Novo Chinês celebrado com exposição e festa Andreia Sofia Silva - 26 Fev 2026 São muitos os eventos que chegam ao Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau na próxima semana. Em nome de um novo ano que acaba de chegar, apresenta-se, a partir de terça-feira, a mostra “Sucesso com o Cavalo – Obras de Choi Chun Heng e as suas Colecções Preciosas”, decorrendo também, nesse dia, actividades no pátio Terça-feira é dia de celebrar um novo ano no Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCM). A “Celebração do Ano Novo Chinês do Cavalo”, organizada pelo CAC – Círculo de Amigos da Cultura, começa às 18h30 e estende-se pelas horas seguintes. Todos estão convidados a participar. Segundo um comunicado da organização, o tema desta celebração será o Cavalo, e para tal estão à disposição do público petiscos e uma série de actividades, nomeadamente o “Poço dos Desejos”, a “Árvore do Amor”, adivinhas com lanternas e ainda uma actuação musical. Além disso, o mestre Choi Chuen Heng, conhecido pela arte da caligrafia, estará presente para escrever os tradicionais fai-chun da época, “transmitindo os votos sinceros de Ano Novo”. “O CAC convida o público a desfrutar da atmosfera encantadora do Albergue SCM, reunindo-se com familiares e amigos” sendo que “os participantes poderão saborear petiscos festivos e envolver-se na música cativante”, é descrito. Uma parceria, uma mostra No dia em que se celebra a chegada do Ano do Cavalo, é a vez de dar as boas-vindas a uma nova exposição. Trata-se da mostra “Sucesso com o Cavalo – Obras de Caligrafia e Colecções de Choi Chun Heng”, patente de terça-feira, 3 de Março, até 16 de Abril deste ano, e que nasce de uma parceria com a Tai Fung Tong Art House. O objectivo desta iniciativa é “preservar e promover a cultura tradicional chinesa e estender as bênçãos festivas ao público no Ano do Cavalo”. ” Utilizando a caligrafia como meio de transmissão cultural, a exposição permitirá ao público apreciar o profundo encanto estético da caligrafia tradicional chinesa. Com pinceladas elegantes e um estilo pessoal distintivo, a caligrafia do mestre Choi Chun Heng capta o espírito e o ritmo dos caracteres chineses, revelando a sua beleza intemporal e essência cultural”, lê-se ainda. O CAC foi fundado em Macau em 1985 pelos membros fundadores Carlos Marreiros, Mio Pang Fei, Kwok Woon, Un Chi Iam, Ung Vai Meng e Victor Marreiros. Reunindo um grupo de artistas e académicos, o CAC tem-se dedicado à promoção da cultura, artes, património, arquitectura, literatura e outras atividades culturais de Macau, bem como à divulgação das criações de talentos locais.