China / Ucrânia | Encontro de representantes dos Negócios Estrangeiros

O ministro assistente dos Negócios Estrangeiros da China, Liu Bin, realizou consultas políticas entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros da China e da Ucrânia com Serhiy Kyslytsya, o primeiro vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, em Pequim, na quinta-feira, indicou o Diário do Povo. Liu afirmou que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Ucrânia, a amizade e a cooperação sempre foram as características definidoras das relações bilaterais.

Guiados pelos princípios de respeito e confiança mútuos, entendimento e acomodação mútuos, além de benefício mútuo e reciprocidade, as duas partes alcançaram resultados frutíferos em cooperação em áreas como economia e comércio, agricultura, ciência e tecnologia, e intercâmbios culturais e entre os povos, acrescentou Liu.

Já Kyslytsya, afirmou que a Ucrânia atribui grande importância às suas relações com a China, adere ao princípio de Uma Só China e está disposta a aprofundar ainda mais os intercâmbios e a cooperação em diversos campos para impulsionar o progresso contínuo das relações Ucrânia-China. Os dois lados também trocaram opiniões sobre a actual crise na Ucrânia.