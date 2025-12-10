Tarifas dos EUA geram aumento nas exportações chinesas para o sudeste asiático

As exportações da China para o sudeste asiático cresceram 23,5 por cento nos primeiros nove meses do ano, quase o dobro da média dos últimos quatro anos, impulsionadas pela guerra comercial com os Estados Unidos, segundo dados oficiais.

Os dados sobre as importações dos seis maiores mercados da região – Indonésia, Singapura, Tailândia, Filipinas, Vietname e Malásia – compilados pela unidade de investigação ISI Markets, mostram que as vendas chinesas aumentaram de 330 mil milhões para 407 mil milhões de dólares entre Janeiro e Setembro, face ao mesmo período de 2024.

As exportações chinesas para o sudeste asiático duplicaram nos últimos cinco anos, com o excedente comercial da China face à região a atingir este ano um novo máximo histórico. Em 2025, o crescimento médio foi quase o dobro da taxa anual composta de 13 por cento registada entre 2020 e 2024.

A intensificação das trocas comerciais com os países vizinhos surge num contexto de desvio das exportações chinesas, penalizadas por tarifas norte-americanas que atingem atualmente cerca de 47 por cento. Em contraste, os produtos chineses enfrentam tarifas médias de apenas 19 por cento no sudeste asiático, tornando a região uma alternativa atractiva para os exportadores.

Segundo analistas, esta nova vaga de exportações poderá estar ligada a estratégias de evasão às tarifas dos EUA, através do reencaminhamento de produtos por países terceiros – uma prática conhecida como comércio triangular, no qual os produtos são exportados quase concluídos da China para outros países, onde é acrescentado um componente ou acabamento, visando alterar o local de fabrico. Washington já advertiu que poderá aplicar tarifas adicionais até 40 por cento a produtos com origem chinesa disfarçada.

Sobe e desce

Roland Rajah, economista do grupo de reflexão (‘think tank’) australiano Lowy, estimou que as exportações chinesas para a região aumentaram até 30 por cento em Setembro, sublinhando que esta vaga é distinta de anteriores. “Grande parte do que está a ser exportado é pró-crescimento”, disse, indicando que cerca de 60 por cento dos bens enviados pela China são componentes usados em produtos fabricados na região para reexportação.

No segmento dos bens de consumo, a China consolidou-se como principal fornecedor da região, com destaque para o sector automóvel. Os veículos eléctricos chineses, como os da fabricante de veículos eléctricos e híbridos BYD, têm vindo a substituir modelos japoneses, incluindo Toyota, Honda e Nissan, tradicionalmente dominantes no sudeste asiático.

De acordo com dados da consultora PwC, a quota de mercado dos construtores japoneses nos seis principais mercados do sudeste asiático caiu para 62 por cento no primeiro semestre de 2025, face a uma média de 77 por cento na década de 2010. A China, por sua vez, passou de uma presença residual para mais de 5 por cento de um mercado de 3,3 milhões de viaturas por ano.

Perante a pressão da concorrência chinesa, alguns países do sudeste asiático endureceram regras de importação e ponderam tarifas sobre determinados produtos.