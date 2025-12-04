O Despertar Estratégico da Alemanha (II)

(Continuação do artigo publicado em 27 de Novembro)

Os primeiros efeitos da crise são visíveis. Emblemático é o impasse do “Future Combat Air System (FCAS)”, programa iniciado em 2018 para a construção de um jacto de sexta geração, hoje à beira do colapso. Segundo o jornal Welt, o governo francês teria exigido o controlo de 80 por cento do projecto, hipótese considerada absolutamente inaceitável na Alemanha, ao ponto de levar o Ministério da Defesa a ponderar o seu cancelamento definitivo e a demonstrar crescente interesse pelo “Global Combat Air Programme”, desenvolvido pela “BAE Systems e Leonardo” em cooperação com a Mitsubishi. O facto de o motor original da nossa Europa dar sinais de avaria diz muito sobre a verdadeira substância do rearmamento europeu. O plano “ReArm Europe”, apresentado com pompa pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, corre o risco de acentuar as incongruências entre os sistemas de defesa do continente, pois, na prática, apenas os Estados com ampla margem fiscal poderão reforçar os seus aparelhos militares. Os países europeus estão a rearmar-se, mas fazem-no de forma desigual e para satisfazer prioridades marcadamente nacionais, por vezes em conflito entre si.

O caso alemão é exemplar. Em resposta às solicitações de Paris, Berlim foi bastante clara ao excluir a hipótese de uma dívida comum europeia para financiar as indústrias de defesa. E, em Março passado, ainda antes de formalizar a nova “Große Koalition”, o Bundestag aprovou um plano monumental que suspende o travão ao endividamento para todas as despesas militares superiores a 1 por cento do PIB. Uma medida sem precedentes, que pela primeira vez abre a perspectiva de um rearmamento potencialmente ilimitado. Segundo as estimativas mais prudentes, a Alemanha deverá assumir um esforço financeiro anual significativo ao longo da próxima década, representando uma fatia relevante do seu PIB. Para compreender a dimensão da ambição da República Federal, basta observar a lista de despesas prevista por responsáveis em Berlim, que se prolonga por várias décadas e integra ainda parte do fundo especial anunciado pelo chanceler Scholz. Entre as áreas mais relevantes destacam-se o investimento em munições, veículos de combate, embarcações e equipamentos navais, aviões e mísseis, bem como recursos logísticos e de campo, outros tipos de veículos, sistemas de telecomunicações e comunicações via satélite. O pico de despesa está previsto entre 2029 e 2030, com mais de 52 mil milhões de euros por ano apenas em equipamentos militares.

Merz tem razão ao afirmar que a República Federal se prepara para se tornar o «exército convencional mais poderoso» do Velho Continente. Menos fundamentada é a ideia de que isso possa automaticamente servir uma causa europeia indefinida. Não se trata de alimentar alarmismos inúteis pois não estamos perante o regresso do militarismo alemão tal como o estudámos nos manuais de história, nem a classe dirigente berlinense ambiciona conquistar um “lugar ao sol” de inspiração guilhermina. Aliás, se a ocasião o exigir, é bastante provável que a Alemanha venha a utilizar o seu instrumento militar em cooperação com outros países europeus. Mas convém lembrar que a medida desse compromisso será determinada, em última análise, exclusivamente por um cálculo dos interesses alemães. O rearmamento alemão está à vista de todos. Menos claro é saber quais são realmente os planos de Berlim. As pressões ocidentais tiveram peso, mas não são suficientes, por si só, para explicar um fenómeno desta magnitude. É preciso ir mais fundo.

Há, antes de mais, um cálculo económico. Na classe dirigente berlinense é generalizada a convicção de que o rearmamento pode dar novo fôlego a um sistema industrial em profunda crise, em particular ao sector automóvel. O pressuposto é que, nos últimos anos, todos os pilares da prosperidade alemã se foram desmoronando. E, ao contrário de outros países ocidentais, a República Federal é uma potência industrial e quer continuar a sê-lo, pois é precisamente a capacidade de exportar produtos de elevado valor acrescentado que sustenta o pleno emprego e o Estado social. É por isso que, em Berlim, se discute a “reconversão”, ou seja, transformar para fins militares uma parte considerável da manufactura civil perspectiva que seduz especialmente o gigante da defesa Rheinmetall, desesperadamente à procura de operários altamente qualificados.

Contudo, é altamente improvável que a produção militar, mesmo levada ao extremo, consiga resolver todos os problemas da Alemanha. Existe, porém, uma dimensão mais profunda. A invasão russa em larga escala da Ucrânia não criou o rearmamento alemão, mas apenas o acelerou até o tornar irreversível. Na verdade, a ideia de que a Alemanha deveria voltar a considerar o uso do seu instrumento militar era cultivada nos círculos estratégicos berlinenses há mais de uma década. Em Maio de 2010, o presidente federal Horst Köhler afirmou, numa entrevista radiofónica, que os alemães deviam preparar-se «para usar a força na defesa dos seus interesses». Essas palavras provocaram tal escândalo que o obrigaram a demitir-se. Mas Köhler não fez mais do que tornar público, talvez com franqueza excessiva, aquilo que se discutia nos bastidores.

Não foi por acaso que, apenas dois anos depois, dois dos mais influentes think tanks de Berlim a “Stiftung Wissenschaft und Politik” e o “German Marshall Fund” lançaram o projecto “New Power, New Responsibility: Elements of a German foreign and security policy for a changing world” em Outubro de 2013. O relatório final, com mais de 50 páginas, estava perfeitamente alinhado com a visão de Köhler de que “Os cidadãos alemães viveram uma era de segurança sem precedentes. Mas ameaças tradicionais como guerra, proliferação nuclear e terrorismo continuam a existir. A Alemanha depende existencialmente do intercâmbio com outras sociedades, e a vulnerabilidade de vizinhos e aliados afecta também a sua própria segurança. A sua protecção é, portanto, do seu interesse. O aumento do seu poder e influência exige que a Alemanha assuma maiores responsabilidades para proteger o seu estilo de vida, recorrendo a todos os meios legítimos, incluindo a força militar, quando e onde necessário.”

Entre os participantes figuravam especialistas em segurança, representantes da indústria de armamento, funcionários dos ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, e deputados do Bundestag. É por isso que, entre 2016 e 2018, a Bundeswehr alterou formalmente a sua missão principal, passando da gestão de crises globais para a defesa territorial. Esta revolução permaneceu durante anos apenas no papel, mas na prática tornou possível o rearmamento anunciado por Scholz em 2022. Em certo sentido, o discurso sobre a Zeitenwende (ponto de viragem histórico) estava pronto há muito tempo e esperava apenas ser pronunciado. A viragem dizia respeito à urgência, não ao conceito. Em três anos, uma ideia minoritária tornou-se senso comum, resultado que se deve sobretudo à iniciativa da classe dirigente, empenhada num esforço total para reintroduzir um ethos militar no tecido da sociedade civil.

A verdadeira revolução está a ocorrer na mente do alemão médio, para quem a guerra deixou de ser impensável. As vozes que apelam a uma paz sem armas, outrora dominantes, foram progressivamente excluídas do debate público. Emblemático é o caso do livro do jovem jornalista Ole Nymoen, “Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde (Porque nunca lutaria pelo meu país)” publicado em 11 de Março de 2025. No momento da publicação causou polémica, mas as suas teses nunca foram levadas verdadeiramente a sério. No Bundestag, apenas o Die Linke permanece abertamente pacifista, enquanto a AfD e os partidos tradicionais encontram um ponto de concordância inédito.

O ministro da Defesa, Boris Pistorius actualmente o político mais popular do país não perde oportunidade para afirmar que a Bundeswehr deve voltar a ser «capaz de combater» (kriegstüchtig) e não descartou uma guerra entre a OTAN e a Rússia até 2029. E a população acompanha, pois mais de dois terços dos alemães dizem apoiar o dobro das despesas com a defesa até 2032. Estamos no centro de uma década que, com toda a probabilidade, conduzirá ao fim do complexo de culpa histórica que tem pesado sobre os alemães nos últimos oitenta anos.

O passado não será apagado nem esquecido, mas deixará gradualmente de limitar a margem de manobra de Berlim. Assim se encerra, em parte, aquilo que o historiador britânico Alec Ryrie definiu como a “era de Hitler”, ou seja, o longo pós-guerra em que Adolf Hitler foi “a figura mais poderosa e unificadora”, erigida como negativo absoluto no cânone moral de nações e indivíduos. Uma nova Alemanha desenha-se no horizonte, e os seus contornos permanecem bastante indefinidos. A única certeza é que transformará a Europa.