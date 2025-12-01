Air Macau | Actualizado ‘software’ de A320 após notificação de Airbus

A Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) assegura que a Air Macau também procedeu à actualização do software para corrigir os problemas detectados a nível mundial

A Autoridade de Aviação Civil de Macau anunciou no sábado que a Air Macau actualizou o ‘software’ de controlo de voo das aeronaves A320, após a Airbus pedir aos clientes para substituírem este ‘software’ vulnerável à radiação solar.

“Na sequência da notificação da Airbus em 28 de Novembro de 2025, que solicitava actualizações de ‘software’ preventivas para as aeronaves da família A320, a Autoridade de Aviação Civil (AACM) instruiu imediatamente a Air Macau a avaliar e solucionar o problema”, lê-se num comunicado da autoridade.

Após este pedido, continua-se na nota, a companhia aérea de bandeira de Macau “agiu prontamente, actualizando os ‘softwares’ necessários nas aeronaves afectadas” e “realizando os ajustes necessários na reprogramação de voos afectados, minimizando os transtornos aos passageiros”.

A AACM vai “continuar a monitorizar a situação para garantir a segurança operacional dos serviços aéreos”, conclui-se. De acordo com o canal de rádio chinês da Teledifusão de Macau, 12 aeronaves da Air Macau foram afectadas, sendo esperados “pequenos atrasos nos voos”.

A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do ‘software’ de controlo de voo, vulnerável à radiação solar, após um incidente no final de Outubro nos Estados Unidos. Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este ‘software’ que “suspendam imediatamente os seus voos” após a análise do incidente técnico.

A empresa reconheceu que “estas recomendações causarão interrupções operacionais para os passageiros e clientes”. “Pedimos desculpa pelo incómodo causado e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como a nossa prioridade absoluta e primordial”, acrescentou.

Problema geral

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) indicou em comunicado que foi informada da situação pela Airbus. “Estas medidas podem causar interrupções de curto prazo nos horários dos voos e, consequentemente, transtornos para os passageiros. No entanto, como sempre acontece na aviação, a segurança é primordial”, referiu a EASA. O incidente ocorreu em 30 de Outubro, num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente “revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo”, informou a empresa europeia. Para a maioria das aeronaves, a actualização do ‘software’ da versão anterior demorará “algumas horas”.

Mas, para cerca de mil aeronaves, implicará a troca do ‘hardware’ do computador, “o que levará semanas”, revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo. O incidente envolve um dispositivo – ELAC – Elevator Aileron Computer – fabricado pela Thales.

Este fornecedor da Airbus esclareceu à AFP que não era responsável pelo problema: “A funcionalidade em causa é suportada por um ‘software’ que não é da responsabilidade da Thales”, garantiu. A Airbus não especificou qual a empresa que concebeu e actualiza este ‘software’.