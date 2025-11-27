‘Casinos-satélite’ | Kam Pek fecha portas em Macau

A concessionária de jogo em Macau SJM Resorts anunciou ontem que o ‘casino-satélite’ Kam Pek Paradise, com quase 600 funcionários, irá encerrar em 01 de Dezembro. A SJM disse que o Kam Pek Parasise “vai cessar oficialmente operações às 23:59 (de segunda-feira, 01 de Dezembro”, tornando-se assim o sétimo ‘casino-satélite’ da região a fechar portas.

Num comunicado, a SJM, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun (1921-2020), sublinhou que todos os funcionários locais dircetamente contratados pela empresa têm emprego garantido. A SJM explicou que o pessoal com estatuto de residente em Macau será “transferido para outros casinos da empresa para desempenhar funções relacionadas com o jogo, de acordo com as necessidades operacionais”.

Já os funcionários locais que não foram contratados directamente pela SJM Resorts “são convidados a candidatarem-se a vagas relacionadas” dentro do grupo, “com prioridade para contratação” e com condições iguais às que tinham. Também ontem, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau assegurou que vai “supervisionar rigorosamente, in loco, os procedimentos de encerramento” do Kam Pek Paradise.

No que diz respeito aos 584 funcionários do casino, a DICJ garantiu, numa nota à imprensa, que vai manter a comunicação com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, para assegurar o cumprimento das garantias dadas pela SJM, nomeadamente “a recolocação de todos os referidos trabalhadores”. A SJM sublinhou que “todas as mesas e máquinas de jogo actualmente em funcionamento no local vão ser transferidas para outros casinos da empresa”.