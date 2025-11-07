Rua dos Mercadores | Trânsito proibido até segunda-feira

A proibição do trânsito na Rua dos Mercadores, criadas devido à realização de obras no local, e que deveriam chegar hoje ao fim, terão de se estender até segunda-feira. Em causa está a “necessidade de cura do betão da pavimentação”, mantendo-se o encerramento ao trânsito da Rua dos Mercadores e as medidas de sentido inverso na Rua das Estalagens e na Rua de Camilo Pessanha até às 22h de segunda-feira.

No que diz respeito ao serviço de autocarros, a carreira de autocarros n.º 18 (com direcção à Rua dos Currais) continuará temporariamente sem efectuar paragens em “Avenida de Almeida Ribeiro/Tai Fung”, “Rua dos Mercadores”, “Rua das Estalagens” e “Rua de Cinco de Outubro”. Durante este período, podem ser usadas as paragens “Ponte 16” ou “Rua do Tarrafeiro” para entradas e saídas.

Prevê-se que a obra termine a 27 de Novembro, tal como definido desde o início do projecto, relacionado com a rede de cabos subterrâneos, “superior à inicialmente prevista e exigiu um melhor reordenamento”. A terceira, e última fase, das obras decorre entre terça-feira e o dia 27 deste mês, “estando a área de intervenção concentrada predominantemente em vias internas da área, não afectando o sentido original de trânsito”, descreve a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).