IIM | Exposição de fotografia inaugurada no final do mês

EventosIIM | Exposição de fotografia inaugurada no final do mês Hoje Macau - 5 Nov 2025 No próximo dia 27 de Novembro, quinta-feira, a partir das 18h30, vai ser inaugurada a exposição de fotografias “À descoberta de Macau e Hengqin”. A iniciativa do Instituto Internacional de Macau (IIM) é patrocinada pela Fundação Macau, em co-organização com a Associação de Fotografia Digital de Macau, a Associação dos Embaixadores do Património de Macau, a Halftone – Macao Photographic Association e a Macau Cable TV, tendo ainda a colaboração da Associação dos Jovens Macaenses, a Language Exchange and Culture Promotion (LECPA) e o Clube Leo Macau Central. Segundo uma nota do IIM, trata-se de uma iniciativa que visa “estimular o conhecimento da população, especialmente entre os mais jovens, das riquezas patrimoniais e das tradições que enformam a cultura de Macau, incluindo as atracções da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”. Destaca-se “a participação significativa dos residentes de Macau e também de participantes do exterior, tendo recebido a candidatura de mais de 200 fotografias a concurso, findo no passado dia 6 de Outubro. O júri foi constituído por António Monteiro, do IIM, Yuen Wai Man e Cheong Chi Keong, em representação da Associação de Fotografia Digital de Macau, Cheong Hio I, da Associação dos Embaixadores do Património de Macau, e José Sales Marques, ligado à Halftone. Após avaliação dos trabalhos apresentados, foram classificados nos primeiros lugares, na categoria de Residentes de Macau, Lei Heong Ieong, Kou Wai In e Chan Chi Pan, enquanto que na categoria geral foram classificados Alka Li, Wyatt Lin e Ng Pak Lun, além de cinco obras premiadas com menção honrosa e de um prémio especial apresentado por sócio da Associação de Fotografia Digital de Macau. A exposição, aberta ao público interessado, terá lugar na sala de actividades do Jardim Cidade das Flores na Taipa, até ao dia 9 de Dezembro do corrente ano.