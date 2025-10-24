Crime | Mulher extorquiu 200 mil patacas a homem surdo mudo

Manchete SociedadeCrime | Mulher extorquiu 200 mil patacas a homem surdo mudo Hoje Macau - 24 Out 2025 Uma residente foi detida depois de alegadamente ter extorquido a um homem surdo e mudo mais de 200 mil patacas. O caso foi revelado ontem pela Polícia Judiciária (PJ), que apresentou a residente local como prostituta. Segundo o relato da PJ, citado pelo jornal Ou Mun, o homem mantinha um relacionamento com a prostituta há mais de 10 anos, ao ponto de ela saber onde ele morava. No entanto, desde o final do ano passado, que a mulher começou a visitar a casa do homem para lhe exigir dinheiro que ele recebia em apoio sociais. Com ameaças de violência, a vítima aceitou pagar todos os meses quantias de valor variável, entre 5 mil patacas e 10 mil patacas. O caso foi descoberto quando uma assistente social ajudou o homem a abrir uma conta bancária e verificou que havia levantamentos de dinheiro sem qualquer explicação. A assistente confrontou o homem com os levantamentos, e este contou que estava a ser alvo de extorsão, pelo que acabou por apresentar queixa na PJ. A mulher acabou detida na quarta-feira, quando regressou a Macau, vinda do Interior, através das Portas do Cerco. Interrogada pelas autoridades, confessou o crime e indicou que precisava do dinheiro para pagar dívidas de jogo. A detida tem cerca de 50 anos e afirmou estar desempregada, apesar de ter sido apresentada pelas autoridades como prostituta. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e a mulher está indiciada do crime de extorsão, que implica uma pena de 2 a 8 anos de prisão.