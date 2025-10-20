Fengshen | Tufão deverá passar a 400km de Macau

O ciclone tropical Fengshen deverá passar a cerca de 400 quilómetros a sul de Macau, na quarta-feira, de acordo com a Direcção de Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG). Nessa altura, segundo as previsões de ontem, o ciclone tropical deverá ganhar força e transformar-se em tufão.

“Assim sendo, dependendo do desenvolvimento de Fengshen e das mudanças na força do vento em Macau, será emitido um Sinal de Tempestade Tropical a partir da noite de Segunda-feira (hoje)”, foi apontado. Desde ontem que se previa também que o vento se começasse a intensificar devido “uma monção de nordeste”, e as autoridades acreditavam que houvesse um “aumento significativo, com o vento a atingir os níveis 6 a 7 da Escala de Beaufort”.

Temperaturas | Descida para os 18 graus

A partir de hoje e até quarta-feira as temperaturas deverão baixar para os 18.º graus, de acordo com a informação divulgada ontem pela Direcção de Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG). “Em relação ao estado do tempo, está prevista precipitação, com a temperatura mínima a descer para cerca de 18 graus Celsius, entre segunda e quarta-feira (20 a 22)”, foi indicado.

“Devido à significativa descida das temperaturas na próxima semana, e ao vento forte associado a um clima nublado com precipitação, a sensação térmica de frio será inferior à temperatura real. A DSMG apela à população que preste atenção às informações meteorológicas mais recentes”, foi acrescentado.