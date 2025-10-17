Japão | Salários registam aumento recorde

Um inquérito do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão apurou que o aumento dos salários médios atingiu um recorde este ano, desde que registos nesse sentido passaram a ser compilados na sua forma actual, em 1999. O levantamento foi realizado entre os meses de Julho e Agosto e teve como alvo empresas privadas com 100 ou mais trabalhadores. A pesquisa recebeu respostas de 1.847 empresas, ou 50,7por cento das contactadas, indica a NHK world.

Segundo o apurado, entre as empresas que implementaram ou planeiam implementar revisões salariais este ano, o salário médio mensal por trabalhador aumentou em 13.601 ienes, ou cerca de 90 dólares. O valor subiu 1.640 ienes, ou por volta de 11 dólares, em relação ao mesmo período do ano passado e marca o terceiro ano consecutivo de aumentos salariais recordes.

Empresas ligadas a sindicatos trabalhistas aumentaram os salários em 15.229 ienes, ou aproximadamente 101 dólares, enquanto as companhias sem vínculos sindicais registaram uma subida de 11.980 ienes, ou em torno de 79 dólares.

Quanto maior o tamanho da empresa, maior o aumento salarial. Funcionários do Ministério do Trabalho afirmaram que o forte crescimento dos salários reflecte os efeitos das negociações trabalhistas da Primavera. Os funcionários indicaram que grandes empresas com bases financeiras sólidas parecem estar a elevar os salários mais do que companhias de pequeno e médio porte para garantir trabalhadores. Os funcionários ministeriais disseram ainda que continuarão a monitorar de perto as tendências salariais.