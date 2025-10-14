“Halftone 25” | Exposição de fotografia inaugurada hoje na FRC

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta hoje, a partir das 18h30, a Exposição Fotográfica Colectiva “Halftone’ 25”, que reúne os trabalhos anuais de 23 artistas amadores e profissionais, membros da Halftone — Associação Fotográfica de Macau, com curadoria de Gonçalo Lobo Pinheiro e de Francisco Ricarte.

A mostra colectiva revela um total de 23 obras, que vão desde a fotografia documental até à expressão artística, passando pela fotografia de paisagem, humana, de estúdio, conceptual, “street photography”, a cores ou a preto-e-branco.

À semelhança dos anos anteriores, foram seleccionadas imagens, umas já conhecidas e outras inéditas, de autores como André Carvalhosa, António Mil-Homens, António Sotero, António Bessa Almeida, Cássia Schutt, Catarina Cortesão Terra, Carmen Serejo, Cristiana Figueiredo, David Lopo, Elói Scarva, Francisco Ricarte, Gonçalo Lobo Pinheiro, Inela Kovacevic, Joana Freitas, João Miguel Barros, João M. Rato, João Palla Martins, Jorge Veiga Alves, José das Neves, José Sales Marques, Kuok Hou Tang, Nélson Silva e Nuno Calçada Bastos.

A Halftone é uma associação cultural criada em 2021, sem fins lucrativos, com sede em Macau, que tem o objectivo de promover a fotografia contemporânea em todas as suas vertentes. Fundada de forma inclusiva e abrangente, está aberta a todos aqueles que tenham interesse na fotografia como expressão artística ou documental, independentemente da sua experiência ou da sua prática.

Além de dinamizar o trabalho fotográfico dos seus associados, a Halftone tem ainda o propósito de organizar exposições, publicar uma revista, livros e monografias, organizar debates e desenvolver projectos pedagógicos e educativos. Esta exposição vai estar patente até ao dia 25 de Outubro, 2025.