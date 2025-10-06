Cuca Roseta, fadista: “O Fado é um samba-poesia cantado vindo do coração”

Na pandemia cantou para o público de Macau através de um vídeoconcerto, mas, agora, a fadista entrega-se de alma e coração para um concerto com a Orquestra Chinesa de Macau, integrado no cartaz do Festival Internacional de Música de Macau, no próximo sábado, 11. Em entrevista ao HM, Cuca Roseta fala do alinhamento do espectáculo, dos 15 anos de carreira e da verdade encontrada nas composições da sua autoria

Actua em Macau no próximo dia 11 de Outubro com a Orquestra Chinesa de Macau (OCM). Fale-me um pouco sobre aquilo que poderemos esperar deste espectáculo.

Sim, finalmente vamos a Macau. Vai ser a primeira vez porque fizemos anteriormente um vídeoconcerto para Macau na pandemia, e não conseguimos estar aí fisicamente. Actuamos agora com a OCM, que é muito boa, e estou feliz com essa parceria, por poder unir, de alguma forma, duas culturas. Estamos um pouco ansiosos por esse facto.

O concerto vai ter canções como “Meu”, “Preto e Branco”, “Canção do Mar”, “Não Sei de Onde” e “Finalmente”. O que nos traz este alinhamento?

Já tínhamos arranjos feitos para orquestra pelo Marinho de Freitas, que são arranjos extraordinários, e que serão adaptados aos instrumentos tradicionais da OCM. Estas canções são praticamente todas da minha autoria, letra e música, e contam diferentes histórias, algumas que eu própria vivi ou então histórias que, de alguma forma, experienciei alguém viver, de muito perto. São fados originais. A “Canção do Mar” é muito antiga e ficou conhecida na voz de Dulce Pontes e Amália Rodrigues, e tem um arranjo novo. Achámos que ficaria lindíssimo com a OCM. Claro que há músicas que cantamos sempre e que não saem do repertório, ligadas a fases tradicionais da minha carreira. Há algumas músicas que as pessoas gostam e pedem, mas trazemos um repertório completamente diferente do que apresentamos na altura [em Macau, com o vídeoconcerto], que foi muito bem recebido. Foi um concerto que correu muito bem, embora tenha sido por vídeo, e recebemos mensagens maravilhosas.

Lançou este ano o álbum “Até a Fé Se Esqueceu”, que tem um repertório exclusivamente brasileiro, com vários nomes da música brasileira, como Seu Jorge ou Zeca Pagodinho. Porquê explorar este universo, misturando-o com a linguagem do Fado?

Sim, mas este ano vou lançar também um álbum francês com o agente de Amália Rodrigues, que me fez esse convite. Mas o “Até a Fé Se Esqueceu” partiu de um convite de um grande produtor brasileiro para gravar sambas antigos, e que têm muito a ver com o Fado. Embora seja um álbum brasileiro, todo com sambas, é o meu álbum mais triste de todos, mais melancólico. Daí que fomos procurar esta raiz do samba para encontrar grandes poetas e grandes compositores que o Brasil tem, e que têm este peso que o Fado também tem.

Como?

O Fado liga muito à palavra e à composição, aliás, o Fado é um samba-poesia cantado vindo do coração, porque tem de existir essa verdade na interpretação, a ideia da verdade oriunda das experiências da vida, no transformar a história que conta. Essa melancolia está nas veias do sangue português e é misturada com a arte e a música. Este convite quis colocar uma fadista a cantar com seriedade e com o peso que o Fado traz, e poder interpretar os grandes poetas e sambas. O álbum [Até a Fé Se Esqueceu] tem sambas muito antigos, um deles de 1937. É, portanto, um álbum muito forte e mesmo muito bonito, com grandes poemas e compositores, como Tom Jobim, Vinicius de Morais, e parcerias maravilhosas com Seu Jorge e Zeca Pagodinho, que vieram até ao Fado. É um álbum que me deixou mesmo muito orgulhosa.

Portanto é possível casar o Fado com a alegria do samba, que também tem um lado melancólico, não é? Como a melancolia do nosso Fado.

Na verdade, quando ouvimos a palavra samba pensamos em alegria, mas na verdade a base do samba não é a alegria. Existe aquela frase de Vinicius de Morais, “Para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, se não, não se faz um samba não”. Então é aí que recai a beleza deste trabalho, que vai à raiz do samba e mostra que não há assim tantas diferenças entre a melancolia da raiz do samba e a melancolia do Fado. É um álbum nostálgico e melancólico, não traz essa alegria. Pode trazer esperança, e podemos dizer que alguns temas trazem consigo essa esperança, que encontramos na cultura brasileira e nos tambores. Porque eles literalmente põem as tristezas na roda da saia e nos tambores, não é? Eles transformam as tristezas em dança e música, mas neste trabalho não vemos esse tipo de samba.

A Cuca também tem um álbum anterior, “Cabo Verde Nha Cretcheu”, pelo que se pode dizer que tem explorado, na sua carreira, as diversas sonoridades lusófonas, indo além do Fado, mesclando sons?

Esse álbum não partiu de uma vontade minha, e acho que [é sinal] que a vida me leva, no fundo. Este álbum nasce de uma digressão que fiz pelas nove ilhas de Cabo Verde com a gravação em directo das mornas que cantei em cada ilha, pois eu cantei as mornas tradicionais de cada ilha. Entre uma ilha e outra há mornas muito diferentes. O que eu fiz foi, depois dos meus concertos de Fado, cantava duas mornas e compilámos depois todos os temas em crioulo em celebração do facto de ter sido a primeira artista internacional a fazer as nove ilhas de seguida. Mas também estive em Goa e fiz o meu concerto em Concanim. Tenho facilidade e gosto de aprender as músicas tradicionais dos países onde vou cantar. Já cantei em Moscovo e aprendi uma canção russa; aprendi as músicas de Goa, e na Geórgia, em Tiblisi, também aprendi uma música. É um mimo que faço quando viajo pelo mundo a levar o Fado. Mas a morna é maravilhosa e realmente há parecenças entre este género musical, e quis levar aos cabo-verdianos este encontro entre o Fado e a morna, e surgiu este álbum, que é lindo.

Uma vez que vai a Macau, poderemos esperar uma canção em cantonense, ou mandarim?

Sim. Por acaso já tinha falado com o meu manager para contactar alguém nesse sentido, a fim de podermos descobrir uma canção tradicional que pudesse aprender.

Celebrou, no ano passado, 15 anos de carreira. Como revê a sua carreira, que começou com os álbuns “Cuca Roseta” e “Raiz”?

Na verdade, foi muito bom celebrar os 15 anos no MEO Arena [sala de espectáculos em Lisboa], e poder revisitar todos os álbuns desde o primeiro. O “Raiz” abriu algo que é mais raro, que é a fadista compor e escrever as suas letras. Esse foi um disco que correu maravilhosamente bem e, a partir daí, foi bom, porque nesta busca pela verdade que o Fado tem, poder compor e escrever as próprias letras é sempre dar um pouco mais de nós. Cada pessoa compõe e escreve à sua maneira, e quando o pode fazer, é sempre um pouco como as linhas da palma da mão, ou seja, é algo único. Nesta busca que as pessoas fazem por seguir padrões para alcançar o sucesso, acredito que este existe quando não temos medo de seguir a nossa voz e o nosso instinto, o que vem do nosso coração, contar as nossas histórias e cantar as nossas melodias sem medo. Dessa forma acabamos por nos tornar únicos. Apesar de não ser habitual no Fado uma fadista compor e escrever, foi bonito ver que as minhas canções se tornaram importantes para muitos fãs. Às vezes tenho grandes compositores e poetas [a colaborar comigo], mas acho que [escrever e compor] traz esse lado da pessoa ser mais verdadeira. Jamais os meus poemas podem ser comparados aos dos grandes poetas que já cantei, mas acho que as pessoas sentem que estou mais na minha pele. De certa forma, isso toca-as e emociona-as. O celebrar os 15 anos de carreira foi o fecho de um ciclo e o começar de outro, e foi muito bom voltar à “raiz”, e perceber que era nela que estava a “pólvora”, no sentido de não termos medo de nós mesmos.