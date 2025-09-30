Zoo Festival | Concertos de bandas locais, de Hong Kong e Taiwan para ouvir na Taipa Velha

A Fábrica de Panchões Iec Long, na Taipa Velha, recebe, entre amanhã e domingo, 5 de Outubro, o Zoo Festival, que conta com bandas locais, de Hong Kong e de Taiwan. Os espectáculos, com entrada gratuita, decorrem entre as 17h e as 22h, contando com bandas como “WhyOceans”, “SCAMPER” ou “Whale Belly”, entre muitos outros.

Esta quarta-feira, no dia em que se celebra a implantação da República Popular da China (RPC), é dia das actuações dos “Whale Belly”, formação local que já teve o nome de “Joking Case”. Trata-se de um grupo com canções maioritariamente pop e que tem cinco membros, Coco, Dash, Pong2, Rill e Ronald, bastante ligados ao panorama “indie” da música local, fazendo músicas inspiradas nas suas próprias vidas.

O nome “Whale Belly” foi retirado de uma canção dos Radiohead, “Lift”, e remete para a intenção da banda: que o público possa ouvir as suas canções como se estivesse na barriga de uma baleia, imerso num mar profundo e afastado da vida real, quase como uma experiência espiritual.

Amanhã actuam também os “WhyOceans”, grupo formado em 2005 que sempre procurou criar um estilo musical próprio, a fim de proporcionar ao público experiências audiovisuais aprazíveis. A música desta banda varia entre o rock e estilos alternativos, tendo os “WhyOceans” actuado em diversos palcos em Macau, Hong Kong, Taiwan e China.

Sonoridades vizinhas

Na quinta-feira, é dia de ouvir “Herson Si”, “Jason”, “NO RISON” e “thetiredeyes”, um grupo com músicos de diversas origens e estilos musicais, que vai buscar influências ao jazz mais tradicional, mas que também busca sonoridades do R&B, Neo Soul, Pop ou Hip-Hop.

No dia 3 de Outubro, sexta-feira, é a vez do público ouvir os “TRICKIE BONIE”, de Hong Kong, os “ByeJack”, também oriundos da região vizinha, e ainda “TR33”. De Macau actuam os “I go to school, bye bus”. Sábado é a vez de a Fábrica de Panchões Iec Long receber, de Taiwan, os “Papun Band”, que vão dividir o palco com os locais “SCAMPER”, entre outras bandas.

Os “SCAMPER” são um grupo com sonoridades entre o pop-punk e o rock, trazendo ao palco energia e também um pouco de romance.

O Zoo Festival encerra-se no domingo, 5 de Outubro, com os “COPAK” e os “Room 307”, de Hong Kong; os “Daze in White”, de Macau, e ainda os “Wonder Water”, de Taiwan.