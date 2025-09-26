Pela primeira vez desde 1968 foi içado duas vezes o sinal 10 no mesmo ano

Com a passagem do super tufão Ragasa, as autoridades içaram pela primeira vez, desde 1968, o sinal número 10 de tufão no mesmo ano. O dado histórico foi divulgados pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG), no balanço da passagem do super tufão que causou oito feridos.

“O Ragasa aproximava-se da região como um nível de super tufão, estabelecendo vários recordes, incluindo a quebra do recorde desde 1968 ao ser a primeira vez que a DSMG emitiu o sinal n.º 10 duas vezes no mesmo ano”, foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com a DSMG, esta foi também a primeira vez que o sinal número 10 de tufão esteve içado durante “um período tão longo”, durante 10 horas e 30 minutos. No entanto, a informação oficial não adiantou qual era o anterior registo recorde.

A passagem do super tufão fica também marcada pelo facto de o sinal número 10 de tufão ter sido içado quando o centro do tufão ainda estava a 90 quilómetros de Macau. Segundo as autoridades, nunca nenhum sinal número 10 tinha sido içado com o tufão a tão longa distância.

Desde o início do ano esta foi a 11.ª tempestade tropical a afectar Macau, o segundo número mais elevado desde que há registos.

Além do sinal 10, o sinal número 8, que foi içado pela primeira vez na terça-feira às 17h, estendeu-se durante por 15 horas.

Ventos fortes

Em relação à velocidade máxima dos ventos sustentados de 10 minutos, as autoridades apontaram que atingiram a “Força 12”, o que significa que são ventos classificados como furacão. Os ventos sustentados mais fortes foram sentidos na Taipa, junto à Ponto Governador Nobre de Carvalho, no Pac On, na Ponte Macau e na Ponte de Sai Van.

Em termos das rajadas, os ventos atingiram o nível de “Força 14”, o que significa que são classificados como furacão. Este tipo de rajadas foi igualmente sentida na Taipa e ao longo da costa entre Macau e a Taipa. Também na zona do Campus da Universidade de Macau, na Ilha da Montanha, houve rajadas de nível furacão. No entanto, no Interior da Península e em Coloane, os ventos foram ligeiramente mais fracos, com a classificação a variar entre rajadas “muito fortes” e “temporais violentos”.

Ao mesmo tempo, as cheias mais elevadas foram registadas no Porto Interior, onde atingiram 1,51 metros em algumas zonas. Na Zona Norte do Ponto Interior as cheias ficaram-se pelos 1,45 metros, enquanto na parte mais a Sul o máximo registado foi de 1,33 metros. No Largo do Pagode do Bazar as cheias atingiram 1,24 metros, 1,14 metros na Praça de Ponte e Horta e 1,11 metros na Igreja de São Francisco Xavier.