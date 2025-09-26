Automobilismo | Banda desenhada da RAEM com estreia especial no Japão

A banda desenhada de Macau, “Heróis do Circuito” (街道), teve a sua primeira internacionalização de forma muito especial há duas semanas, nos 1000 km de Suzuka, no Japão

Desde 2019 que não se disputava a clássica prova de resistência, e, para assinalar o regresso desta prova icónica no País do Sol Nascente, a Porsche Motorsport Asia Pacific decidiu decorar os três carros que apoiou com cores históricas da marca de Estugarda. De entre eles, um dos Porsche 911 GT3 R da Absolute Racing foi pintado de amarelo e preto, em homenagem à vitória da Joest Racing nas 24 Horas de Le Mans de 1985, quando o português Domingos Piedade era Director Desportivo da equipa alemã. Com os patrocinadores actuais, e não com a marca de vestuário francesa NewMan, responsável pela decoração de há 40 anos, sobressaía na asa traseira do Porsche 911 GT3 R nº 7 a inscrição em língua portuguesa: “Heróis do Circuito”.

Para quem acompanha de perto o desporto automóvel local, a banda desenhada “Heróis do Circuito” faz já parte da cultura automobilística do território. Apaixonado pela nona arte e confesso devoto dos desportos motorizados, MP Man é o “Jean Graton de Macau”. O seu título, frequentemente visto em carros nas provas locais do Grande Prémio, alcançou desta vez um palco de dimensão internacional.

Sobre a participação na mais prestigiada prova de resistência para carros GT3 no continente asiático, MP Man declarou ao HM: “Ao receber esta notícia emocionante, senti surpresa e admiração. Este reconhecimento não só valoriza o esforço e a dedicação de anos, como também abre uma porta para a presença de uma marca original de Macau nos palcos internacionais do automobilismo, permitindo mostrar ao mundo o carácter cultural único e a criatividade de Macau, uma honra que me enche de orgulho e entusiasmo.”

A estreia internacional não poderia ter corrido melhor em termos desportivos, já que o Porsche 911 GT3 R nº 7 da Absolute Racing, conduzido por Kévin Estre, Laurens Vanthoor e Patrick Pilet, cortou a meta na segunda posição da geral, numa corrida que também pontuou para o Intercontinental GT Challenge.

Juntar sinergias

Curiosamente, o trampolim para colocar a banda desenhada da RAEM num carro de topo da Absolute Racing, equipa asiática apoiada pela Porsche Motorsport Asia Pacific e com vários triunfos na Taça GT Macau, esteve num patrocinador comum: uma marca de miniaturas de automóveis do sul da China.

“Mantemos uma relação próxima e amigável com a reconhecida marca nacional de modelos de coleccionador Almost Real. O fundador, Liu Xueshen, o senhor Sum, sempre apoiou entusiasticamente a minha banda desenhada, tornando-se agora um dos principais patrocinadores.

Com uma visão ambiciosa, pretendem levar a obra para além-fronteiras, explorando novos horizontes”, explicou o autor, responsável por algumas das ilustrações patentes no Museu do Grande Prémio de Macau. “Ao tornarem-se patrocinadores da Absolute Racing, integraram elementos da marca Heróis do Circuito na pintura do carro de corrida, permitindo que, ao rodar em pista, o veículo anunciasse ao mundo o encanto único da banda desenhada.”

Para MP Man, que lançou em 2018 o primeiro número de “Heróis do Circuito”, o objectivo é claro: “Que os fãs de corridas e de banda desenhada prestem mais atenção à criação original feita em Macau e reconheçam o esforço dedicado a este projecto.”

Olhar para o futuro

A presença no evento de Suzuka, que reuniu mais de 65 mil espectadores, constituiu um passo decisivo na internacionalização da marca.

“Agora, “Heróis do Circuito” alcançou um momento de grande significado. Tal como uma águia que alça voo, integrou com sucesso uma equipa apoiada pela Porsche, participando numa prova de resistência que reúne as melhores equipas e pilotos de toda a Ásia”, refere MP Man, que não esconde a ambição de ir mais longe. “Se algum dia a minha marca conseguir chegar a provas como Le Mans, ou até a um Grande Prémio de Fórmula 1, será um sonho tornado realidade! (risos) Este é, sem dúvida, o meu desejo mais profundo. Mas sei também que os sonhos não se concretizam de imediato; a minha obra tem ainda muito a evoluir e a aperfeiçoar. Continuarei a criar com humildade, perseverando no aprimoramento da obra, procurando oferecer aos leitores experiências cada vez mais emocionantes”.

Entretanto, o quarto volume da série “Heróis do Circuito” está prestes a ser publicado, abrindo um novo capítulo, sempre com o seu charme singular e narrativas cativantes que conquistaram a atenção e o carinho do público local, afirmando-se cada vez mais no universo global da banda desenhada e junto dos fãs dos desportos motorizados.