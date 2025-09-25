Procurados 124 desaparecidos em Taiwan após super tufão Ragasa

Equipas de socorro estavam ontem a tentar estabelecer contacto com 124 pessoas desaparecidas em Taiwan após o transbordamento de um lago, devido à passagem do super tufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025. O Centro de Resposta a Desastres taiwanês, citado pela agência de notícias oficial CNA, indicou que todos os desaparecidos têm moradas registadas na região de Hualien, no leste da ilha.

As equipas de busca, incluindo bombeiros, militares e socorristas especializados, estão a realizar verificações porta-a-porta com o objectivo de estabelecer contacto com todos os residentes ao longo do dia. Pelo menos 14 pessoas morreram no leste de Taiwan, na sequência do transbordamento de um lago natural que inundou a cidade de Guangfu, consequência das intensas chuvas provocadas pelo super tufão Ragasa.

O comandante adjunto do Centro, Hsiao Huan-chang, explicou que a torrente de água está tão saturada de lama que “os veículos mal conseguem chegar”, o que exigiu “a mobilização de um grande número de militares, polícias e bombeiros”. O corpo de bombeiros local explicou que, das 14 vítimas mortais, a maioria eram idosos que viviam no rés-do-chão dos edifícios de Guangfu, o município mais afectado pelas inundações.

De acordo com as autoridades locais, o transbordamento do lago ocorreu na tarde de terça-feira, quando a barragem natural do afluente do riacho Matai’an cedeu e libertou um grande fluxo de água carregada de lama e detritos. A enchente destruiu uma ponte sobre um riacho e inundou rapidamente o centro urbano de Guangfu, onde várias ruas ficaram submersas até o nível dos telhados em algumas áreas.

Imagens divulgadas pela comunicação social local mostram moradores a subir aos telhados e veículos à espera de auxílio enquanto a água cobre grandes áreas do município.

Ordens de evacuação

Horas antes, as autoridades tinham alertado que o lago natural, localizado na localidade vizinha de Wanrong, poderia transbordar, o que levou a ordens de evacuação, limpeza do leito e reforço da vigilância. O condado de Hualien está entre os mais afectados pelas chuvas associadas à passagem do super tufão Ragasa, que manteve em alerta grande parte do sudeste da China e de Taiwan.