China | Crescimento da produção industrial volta a abrandar em Agosto para 5,2% em termos anuais

A produção industrial na China registou um crescimento homólogo de 5,2 por cento em Agosto, que marca o terceiro mês consecutivo de desaceleração, segundo dados oficiais divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatísticas

O número do oitavo mês do ano ficou abaixo das expectativas dos analistas, que previam que o dado se recuperaria dos 5,7 por cento interanual registados em Julho (uma queda sensível em relação aos 6,8 por cento de Junho) para cerca de 5,8 por cento.

Dos três grandes sectores em que o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divide o indicador, o que mais aumentou a produção em Agosto foi o da indústria transformadora (+5,7 por cento), superando o sector mineiro (5,1 por cento) e o da produção e fornecimento de electricidade, aquecimento, gás e água (+2,4 por cento). Os dados também indicam que a produção industrial chinesa acumulou um crescimento de 6,2 por cento entre Janeiro e Agosto de 2025.

O INE também divulgou ontem outros dados estatísticos de Julho, como as vendas a retalho, um indicador-chave para medir o estado do consumo, que seguiram a mesma tendência, desacelerando de 3,7 para 3,4 por cento, enquanto os analistas esperavam uma ligeira recuperação para 3,8 por cento.

“A produção e a procura cresceram de forma sustentada, o emprego e os preços mantiveram-se estáveis em geral, e novos motores de crescimento foram cultivados e ampliados. A economia nacional manteve uma inércia geralmente estável, com progresso firme”, apontou a instituição.

Por sua vez, a taxa oficial de desemprego nas zonas urbanas situou-se em 5,3 por cento, um valor superior aos 5,2 por cento do mês anterior.

A questão imobiliária

Entretanto, o crescimento do investimento em activos fixos foi de 0,5 por cento nos primeiros oito meses do ano, um valor significativamente inferior ao acumulado até Julho, que tinha sido de 1,6 por cento, ou até Junho (2,8 por cento). Neste caso, os especialistas previam uma descida, mas a um ritmo muito mais lento do que o que acabou por se verificar, até 1,4 por cento.

Na análise por sectores, o investimento destinado à indústria transformadora cresceu 5,1 por cento e o de infra-estruturas 2 por cento, enquanto o destinado à promoção imobiliária caiu 12,9 por cento no contexto da prolongada crise que o sector atravessa. Sobre este último ponto, o INE indicou que as vendas comerciais de imóveis medidas por área de terreno caíram 4,7 por cento em termos homólogos até Agosto.

O organismo também publicou ontem o relatório sobre os preços imobiliários, que aponta para uma descida de 0,3 por cento entre Julho e Agosto nas habitações novas em 70 cidades seleccionadas, marcando o 27º mês consecutivo de descidas.