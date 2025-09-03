Burlas | Duas mulheres perdem mais de 26 mil patacas

Duas mulheres de “cerca de meia idade” foram burladas em 26.468 patacas, após terem acreditado que estavam em contacto com os serviços ao cliente da plataforma Alipay.

A informação foi revelada ontem pela Polícia Judiciária e citada pelo jornal Ou Mun. De acordo com a versão apresentada pelas autoridades, os burlões apresentaram-se como funcionários da Alipay e disseram às vítimas que os seguros relacionados com a utilização da plataforma tinham expirado.

As vítimas foram depois encaminhadas para um portal onde inseriram os dados dos cartões de crédito, o que permitiu aos burlões fazer as transferências desejadas. Uma vítima perdeu 22.270 patacas e a outra 4.198 patacas. Após terem conhecimento das transferências não autorizadas, as duas vítimas apresentaram queixa junto das autoridades.

Refeições e concertos causam perdas de 35 mil patacas

Cinco residentes locais relataram a perda de 35.031 patacas relacionada com o roubo dos dados de cartões de crédito, que depois foram utilizados para fazer compras online, como o pagamento de buffets ou bilhetes para concertos.

A notícia foi divulgada pela Polícia Judiciária e citada pelo Jornal Ou Mun. Todos os burlados são do sexo feminino e foram identificados como tendo “meia idade”. Em relação aos cartões utilizados para pagar compras online, uma das transacções implicou gastos de 10.615 patacas e a outra 9.924 patacas.

Sobre os pagamentos de compras, houve mais duas vítimas com perdas de 5.210 patacas e 1.400 patacas,

respectivamente. Finalmente, a vítima cujo cartão foi utilizado para a compra de bilhetes para concertos registou uma perda de cerca de 7.882 patacas.