China | Inaugurado em Qingdao primeiro edifício zero carbono do mundo

O primeiro edifício ultra zero carbono do mundo foi inaugurado no domingo, na cidade de Qingdao, província de Shandong, no leste da China, marcando um avanço significativo no esforço de construção zero carbono do país.

Com um consumo diário de electricidade de 6.000 quilowatts-hora, este edifício de escritórios de 117 metros de altura está equipado com soluções de alta tecnologia de ponta para alcançar 100 por cento de substituição de energia verde.

Ao contrário dos edifícios convencionais, com painéis solares no telhado, esta estrutura apresenta paredes de vidro fotovoltaicas, integradas ao edifício nas suas fachadas leste, sul e oeste.

Isso fornece electricidade em corrente contínua, reduzindo as perdas de energia e suprindo 25 por cento das necessidades energéticas do edifício. A economia de emissões de carbono pode chegar a 500 toneladas por ano.

Além disso, o edifício utiliza baterias de veículos eléctricos desativadas para armazenamento de energia. Quatorze baterias de veículos eléctricos usadas armazenam o excedente de energia gerado pelas paredes de vidro fotovoltaico e absorvem o excedente de energia limpa da rede eléctrica fora do horário de pico a um baixo custo de 0,22 yuans por quilowatt-hora.

A energia armazenada será então utilizada durante os picos de procura ou períodos de pouca luz solar para equilibrar a carga eléctrica do edifício.

Alta eficiência

No interior da estrutura, cerca de 24.000 microssensores, substituindo interruptores, permitem a operação automatizada de iluminação, ar-condicionado e elevadores.

“Ao consumir electricidade verde, podemos economizar cerca de 2.500 toneladas de emissões de carbono anualmente. A digitalização reduziu nosso custo de investimento no edifício em 20 por cento a 30 por cento, aumentou a eficiência operacional em 30 por cento e reduziu o consumo de energia em cerca de 30 por cento “, disse Yu Dexiang, presidente da TELD New Energy, uma das maiores operadoras de rede de estações de recarga para veículos eléctricos da China.

O edifício conta também com o primeiro sistema de estacionamento vertical de alta velocidade totalmente automatizado do mundo.

Equipado com um sistema de esteiras de alta precisão e tecnologia de controlo por engrenagens, o sistema inovador permite a movimentação rápida e precisa do veículo, estando cada veículo estacionado na área designada em até 35 segundos.

Este sistema de estacionamento incorpora também uma tecnologia inovadora de conexão de veículo à rede eléctrica, com os veículos eléctricos estacionados conectados ao sistema de energia do edifício. Actualmente, 300 veículos, cada um fornecendo 10 quilowatts-hora de electricidade por dia, podem atender a quase metade da procura energética do edifício.