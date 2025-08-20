Burla | Vítimas de falsos programas de viagem perdem 17 mil patacas

A Polícia Judiciária (PJ) recebeu três denúncias de pessoas que, alegadamente, terão perdido 17 mil patacas na compra de falsos bilhetes de voo e pacotes de alojamento.

Segundo o jornal Ou Mun, um dos casos ocorreu este domingo, e contemplou um idoso que fez a compra depois de ter visto uma publicidade de uma agência de viagens local no Facebook. O idoso pagou quase sete mil patacas para dois pacotes turísticos com voos de ida e volta entre Macau e Osaka. Porém, após ter dado o sinal de três mil patacas para o pagamento, deixou de conseguir contactar a agência de viagens.

Processo semelhante ocorreu com outro homem de meia idade, mas neste caso, pagou seis mil patacas para um pacote de viagens com voos entre Macau e Seul através da plataforma MPay. Percebeu depois que a conta da pessoa que ia receber o dinheiro não tinha ainda sido verificada, e quando pediu reembolso foi colocado na lista negra para terminar os contactos com a agência.

Esta segunda-feira, um outro residente pagou oito mil patacas para quatro pacotes de ida e volta de voos entre Macau e Banguecoque e vouchers de hotel. Foi-lhe pedida a transferência do dinheiro para confirmação da viagem, mas depois de ter desconfiado do processo e pedido o reembolso, não mais conseguiu contactar a agência.