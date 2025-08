Dirks Theatre | Teatro não verbal com ligações a Saramago

Chama-se “Echoes in Dreams” (Exiling Thoughts Edition) e é a nova peça de teatro não verbal da companhia local Dirks Theatre. Agendado para Setembro, este espectáculo mistura as composições do argentino José Luís Merlin, com performances corporais inspiradas na psicologia e no conto “O Centauro”, de José Saramago

A companhia teatral de Macau Dirks Theatre apresenta, entre os dias 19 e 21 de Setembro, o espectáculo “Echoes in Dreams” (Exiling Thoughts Edition), que constitui uma performance em que corpos deambulam ao som da guitarra clássica, com sonoridades do argentino José Luís Merlin, e expressões de teatro não verbal.

A peça apresenta-se na zona norte da península, nomeadamente no espaço “Hiukok Laboratory, no número 408 da Rua dos Pescadores, mais concretamente no edifício industrial Nam Fong.

Segundo informações disponibilizadas pela companhia, mistura uma “guitarra clássica, seis cordas, e três almas e corpos”, sendo um espectáculo que “levará o público a observar o comportamento humano a partir de uma perspectiva na terceira pessoa, mergulhando em temas como o conflito físico-mental e o subconsciente, explorando a própria compreensão de ‘identidade'”.

Nesta peça não faltam também influências da literatura portuguesa, nomeadamente do Nobel da Literatura José Saramago, com o conto “O Centauro”.

Trata-se de um texto que começa desta forma: “O cavalo parou. Os cascos sem ferraduras firmaram-se nas pedras redondas e resvaladiças que cobriam o fundo quase seco do rio. O homem afastou com as mãos, cautelosamente, os ramos espinhosos que lhe tapavam a visão para o lado da planície. Amanhecia já.”

“O Centauro, uma criatura pré-histórica imortal, metade homem, metade cavalo, sente culpa pelo facto de a sua raça ter sido aniquilada pelos humanos enquanto ele nada pôde fazer para o impedir. Esta criatura híbrida tem vagueado pelo mundo desde então, transformando-se numa figura nocturna apenas para se manter afastado de toda a espécie humana. O ‘lar’ tornou-se algo tão distante que agora só existe dentro de si. Nem sequer se vê capaz de lá voltar, nem que seja uma última vez. À medida que vê outras espécies antigas desaparecerem gradualmente à sua volta, lida com um conflito interno profundo, dividido entre ser ‘homem’ e ‘cavalo'”, descreve a companhia sobre o espectáculo.

Jung marca presença

Além da referência a Saramago, “Echoes in Dreams” vai também buscar inspiração à psicologia, nomeadamente à obra “Memórias, Sonhos, Reflexões” do psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Em palco, o guitarrista de Macau Bruce Chi Man Pun interpreta as composições de José Luís Merlin, ao mesmo tempo que o actor Ka Man Ip e a bailarina Chloe Wong “apresentam uma performance visual e emocionalmente evocativa”.

“Echoes in Dreams” é sobre conceitos como “nostalgia”, “contraste”, “exílio” e “felicidade”, narrando-se o mundo interior de “alguém que vive numa certa cidade”. Faz-se também, na peça, uma reflexão sobre os temas de “exílio” e “pertença” no contexto global contemporâneo.

Os bilhetes estão à venda na plataforma DART Ticketing e custam 240 patacas, com descontos para quem comprar o ingresso antecipadamente e também para estudantes e reformados. “Echoes in Dreams” já subiu aos palcos uma vez, com outro formato. Segundo a companhia, o que o público irá ver em Setembro trata-se de uma “pequena retrospectiva da primeira corrida de ‘Echoes in Dreams'”.

“Não será igual ao que fizemos em 2023. O mundo mudou e todos nós nos movemos. Vamos dançar uma vez mais”, é referido.