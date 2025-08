Hunan | Homem mata duas pessoas e fere outras três em ataque

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um ataque perpetrado por um homem no centro da China, confirmaram ontem as autoridades. O incidente ocorreu no domingo, às 18:00 locais, na cidade de Leiyang, na província central de Hunan.

Segundo as autoridades, um homem de 31 anos, de apelido Duan, realizou um ataque “intencional” de natureza não especificada contra um grupo de pessoas.

Desconhece-se, por enquanto, se o agressor conhecia as vítimas ou se se tratou de um ataque indiscriminado. Os feridos, que foram transportados para unidades de saúde, encontram-se livres de perigo, acrescentaram as autoridades num breve comunicado. As causas do ataque estão a ser investigadas. Nos últimos anos, têm-se multiplicado na China os ataques indiscriminados contra multidões, seja com veículos ou com armas brancas.

Entre os casos mais recentes está o atropelamento em massa ocorrido em Novembro de 2024 na cidade de Zhuhai, no sul do país, que provocou 35 mortos e cerca de 40 feridos. O autor, condenado à morte em Dezembro, foi executado em Janeiro.

Estes incidentes são geralmente descritos pelas autoridades e pela imprensa como casos de “vingança contra a sociedade”, em que indivíduos frustrados com problemas pessoais descarregam a sua ira sobre inocentes.

A Procuradoria Popular Suprema prometeu recentemente “castigos severos, rigorosos e rápidos” para os responsáveis por este tipo de crimes, enquanto o Ministério da Segurança Pública apelou ao reforço das medidas de prevenção para “manter a estabilidade social”.