Nissan | Perdas de 677 milhões de euros entre Abril e Junho

A empresa automóvel japonesa Nissan registou um prejuízo líquido de 677 milhões de euros, entre Abril e Junho, o primeiro trimestre do seu ano fiscal, devido à queda nas vendas e ao impacto das tarifas.

O terceiro maior fabricante automóvel japonês teve também uma perda operacional de 462 milhões de euros, enquanto o volume de negócios por vendas caiu 9,7 por cento em termos homólogos, para 15,824 mil milhões de euros, segundo o relatório financeiro publicado ontem.

A perda líquida registada é menor do que a esperada pelos analistas consultados pela Bloomberg, mas reflecte uma situação ainda difícil para o fabricante japonês, envolvido num grande processo de reestruturação.

Embora a evolução da sua oferta e as reduções de custos fixos “tenham permitido atenuar as perdas, o grupo continua a enfrentar ventos contrários, nomeadamente uma diminuição dos volumes de vendas, flutuações desfavoráveis das taxas de câmbio e o impacto dos direitos aduaneiros americanos”, indica a Nissan no relatório.

A empresa mantém as suas previsões para todo o exercício de 2025-2026, em 73 mil milhões de euros, mas escusa-se a fornecer previsões de lucros ou prejuízos num ambiente comercial ainda muito volátil.

As exportações de automóveis do Japão para os Estados Unidos estão sujeitas a uma sobretaxa de 25 por cento desde Abril pela administração Trump. Os direitos aduaneiros totais sobre o sector devem ser reduzidos para 15 por cento, de acordo com um acordo recentemente concluído entre Tóquio e Washington.

Neste contexto, a Nissan viu as suas vendas nos Estados Unidos, em número de unidades, recuarem 6,5 por cento no período de Abril a Junho.