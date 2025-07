Um órgão de comunicação online de Macau relatou que circulava uma publicação de um cibernauta (a quem chamaremos John) onde dizia ter um rendimento mensal de 30.000 patacas, mas que estava com constrangimentos financeiros porque era solteiro, tinha comprado uma casa e pagava as prestações ao banco, tinha despesas mensais elevadas, não tinha poupanças e perguntava como havia de fazer para melhorar a sua situação.

Muitos cibernautas responderam a esta publicação, perguntando o motivo das despesas elevadas, se se deviam a gastos descuidados, se tinha maus hábitos, etc. Muitos deles realçaram que uma forma de administrar o dinheiro é “aumentar os rendimentos”. John poderia procurar um trabalho em part-time ou mudar de emprego para ganhar mais dinheiro. Outros sugeriram que se ele vive sozinho e tiver um quarto livre o poderia alugar. Se alugar o quarto, John poderá também considerar cozinhar a meias com o inquilino para diminuir as despesas de alimentação.

Outro princípio importante da gestão financeira é a criação de “poupanças”, o que implica “reduzir as despesas ao mínimo”. Por isso, os cibernautas perguntaram a John quanto pagava ao banco pela prestação da casa e se haveria possibilidade de a renegociar. Outros sugeriram que fizesse compras na China continental para reduzir as despesas.

Mantendo as despesas, mas aumentando as receitas, John pode ficar com um excedente financeiro, que pode aplicar nos gastos diários e em poupança. Por outro lado, com o mesmo rendimento e despesas reduzidas, pode obter o mesmo resultado e alcançar o seu desejo de poupar dinheiro.

Qual das duas opções é melhor? Se reduzir despesas, mas mantiver o mesmo rendimento, só vai conseguir poupar um pouco. Se aumentar o rendimento, terá várias fontes de receita e o crescimento financeiro futuro será maior, e poderá ainda criar poupanças para assegurar “tempos de necessidade”. Quanto é preciso poupar para colmatar “tempos de necessidade”? Dois milhões? Três milhões? Debateremos esta questão na próxima semana.

Para conseguir uma gestão financeira prudente, para além dos conselhos acima citados, John tem de considerar duas questões. Primeiro, qual é o objectivo da gestão financeira? Segundo, qual é o modelo de gestão financeira?

O objectivo da gestão financeira da maior parte das pessoas é torná-las mais ricas. se ser mais rico significa que têm mais dinheiro para gastar no futuro, então terão de ter rendimentos superiores às despesas. Para alcançar esse objectivo, John deve definir diferentes metas temporais. Por exemplo, aumentar o rendimento entre 5% e 25% no prazo de um ano, mudando de emprego ou conseguindo mais um trabalho em part-time, a seguir ter o seu próprio negócio num prazo de cinco anos, etc.

Depois de conseguir o seu objectivo, John pode dar um presente a si mesmo, como por exemplo uma viagem de dois meses à Europa, comprar um bom carro, etc. Claro que tanto viajar como fazer compras são formas de conseguir satisfação através do consumo. John só pode ser verdadeiramente feliz quando atingir os seus objectivos. Se só gastar dinheiro de forma impensada, terá uma felicidade breve e irá a caminho do desastre financeiro, podendo vir a pagar um preço muito elevado, pelo que deve ser muito cuidadoso.

Outro objectivo da gestão financeira é aumentar as poupanças para ter mais recursos no futuro, aumentando a sua qualidade de vida. Por exemplo, ter mais dinheiro para pagar a casa na totalidade mais cedo e conseguir um estado de “semi-liberdade financeira”; este método é melhor do que gastar de forma impensada.

Depois de estabelecer estes objectivos, o passo seguinte é considerar o modelo a usar para medir o seu desempenho financeiro. O rendimento mensal médio em Macau é de cerca de 20.000 patacas. John ganha actualmente 30.000, excedendo largamente o salário médio. John é proprietário de uma casa. Com um rendimento mensal de 30.000 patacas, o seu nível financeiro é muito bom.

Depois de estabelecer o modelo e os objectivos financeiros, existem dois pontos a assinalar. Em primeiro lugar, a publicação não referia se John estava ou não apaixonado. Se pretender vir a casar-se, a sua casa ficará sujeita à Lei de Família de Macau e a propriedade pode ser alterada. John deve pensar cuidadosamente na forma de vir a lidar com essa questão. Em segundo lugar, o valor da casa é elevado, mas se a liquidez for baixa, a prestação pode variar em função das flutuações do mercado. O mercado imobiliário está actualmente lento. Se a maior parte do capital for investido na casa e se de repente for necessário ter disponível uma quantia elevada, haverá um problema financeiro e John tem de ter mais cuidado.

Aumentar o rendimento e reduzir as despesas, viver dentro das nossas possibilidades e aumentar as poupanças são os princípios básicos da gestão financeira pessoal; mas também devemos ter objectivos e clarificar o nosso crescimento financeiro. Só podemos garantir que a nossa situação financeira é consistente com o nosso quadro socio-económico, e que não estamos a exigir de mais ou de menos de nós próprios, quando adoptamos os padrões financeiros correctos.

Devemos também fazer os ajustes apropriados às nossas metas financeiras com base nas nossas próprias circunstâncias, assegurar que temos o dinheiro suficiente para cobrir as despesas diárias e ter planos para precaver as mudanças futuras, de forma a podermos desfrutar da felicidade que o dinheiro nos dá.

David Chan

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau

Professor Associado da Faculdade de Ciências de Gestão da Universidade Politécnica de Macau

Email: cbchan@mpu.edu.mo