Gaza | Papa pede a Abbas ajuda e protecção dos locais sagrados

O Papa pediu ontem “a entrada adequada de ajuda humanitária” em Gaza “com urgência”, num telefonema com o presidente da Autoridade Palestiniana em que sublinhou “a obrigação de proteger a população e os lugares sagrados”.

“Dada a dramática situação humanitária, foi sublinhada a urgência de prestar auxílio aos mais expostos às consequências do conflito e permitir a entrada adequada de ajuda humanitária”, informou o Vaticano, citando Leão XIV.

O pontífice renovou ainda “o seu apelo ao pleno respeito pelo direito internacional humanitário” e enfatizou “a obrigação de proteger os civis e os lugares sagrados”, bem como “a proibição do uso indiscriminado da força e da deslocação forçada de população”.

Na conversa telefónica, os dois líderes discutiram “os recentes desenvolvimentos do conflito na Faixa de Gaza e a violência na Cisjordânia”.

No domingo, durante a oração do Angelus, o Papa voltou a manifestar-se contra a violência no Médio Oriente, após o ataque israelita, na passada quinta-feira, à paróquia da Sagrada Família, a única igreja católica em Gaza, que provocou três mortos e vários feridos.

No dia seguinte ao ataque, Leão XIV recebeu um telefonema do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no qual o Papa pediu um cessar-fogo e o fim da guerra em Gaza, bem como a protecção dos locais de culto e dos fiéis.

Durante a sua conversa com Abbas, o Papa recordou ainda o 10.º aniversário do Acordo Abrangente entre a Santa Sé e o Estado da Palestina, assinado a 26 de Junho de 2015 e que entrou em vigor a 02 de Janeiro de 2016.

O acordo, assinado com a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), determina o reconhecimento formal do Estado da Palestina pela Santa Sé e, entre outros aspectos, sublinha a necessidade de protecção dos lugares santos cristãos na Palestina.