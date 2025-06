Turismo | Registada quebra nas excursões da China

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostram que nos cinco primeiros meses deste ano Macau recebeu 855 mil turistas em excursões, o que representa um aumento muito ligeiro de 0,7 por cento em termos anuais.

Já os excursionistas do Interior da China, foram 732 mil, menos 2,2 por cento em termos anuais. Porém, no que diz respeito a visitantes internacionais, contabilizaram-se 99 mil, mais 12,4 por cento, com destaque para os turistas oriundos da Coreia do Sul, um total de 46 mil, o que representa uma subida de 24,2 por cento.

Se olharmos apenas para o mês de Maio, o número de turistas em excursões foi de 128 mil pessoas, menos 21 por cento em termos anuais, “devido principalmente ao número de entradas de visitantes em excursões do Interior da China (101.000) ter diminuído 27,9 por cento”, explica a DSEC.

Porém, “o número de entradas de visitantes internacionais em excursões (22.000) cresceu 22,8 por cento face a Maio de 2024, destacando-se que os visitantes em excursões da República da Coreia (8.000) ascenderam 20,5 por cento”, lê-se na nota oficial.