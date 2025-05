Imobiliário | Wanda vende 48 centros comerciais por 50 mil milhões de yuan

O conglomerado Wanda recebeu luz verde das autoridades chinesas para vender 48 centros comerciais a um consórcio de investidores, numa operação que ascende a 50 mil milhões de yuan, avançou ontem a imprensa local.

O jornal oficial China Daily informou que a Administração Estatal para a Regulação do Mercado (SAMR) autorizou na semana passada a referida operação, que tem entre os compradores a gestora de activos privados PAG e o gigante tecnológico Tencent.

O negócio “destaca a consolidação contínua no mercado imobiliário comercial da China, com as principais empresas tecnológicas e financeiras cada vez mais atentas às oportunidades no sector”, indicou o jornal, no contexto da prolongada crise imobiliária do país e da fraca procura.

Estes 48 centros comerciais estão localizados em várias cidades do país, incluindo Pequim e Cantão (sudeste). Até ao momento, a SAMR não confirmou o valor da operação, mas o jornal Securities Times cita “fontes do mercado” que afirmam que o valor é de 50 mil milhões de yuan.

O fundador da Wanda, Wang Jianlin, chegou a deter 20 por cento do clube de futebol de Espanha Atlético de Madrid e o emblemático Edificio España, no centro de Madrid.