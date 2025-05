Fotografia | Somos! traz exposição ao Parisian e novos eventos

Terminado o concurso de fotografia em torno do tema “O Homem e o Divino”, da Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa, eis que chega esta sexta-feira, no Parisian, a exposição que apresenta as imagens, com curadoria do também fotógrafo Francisco Ricarte. A associação apresenta ainda dois novos eventos em torno da imagem, o “FotoPasseio em Macau” e o encontro “FotoSíntess Somos – Imagens da Lusofonia x Halftone”

Abre portas esta sexta-feira a nova exposição de fotografia da Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa (Somos – ACLP), nascida do concurso de fotografia subordinado ao tema “O Homem e o Divino”. A mostra, que pode ser vista no Parisian Macau, loja 3306, no piso 3, a partir das 18h30, revela as fotografias vencedoras do concurso lançado entre Fevereiro e Março deste ano, assim como as menções honrosas e outras imagens que o júri considerou relevantes por promoverem a comunicação em língua portuguesa e a disseminação das tradições e características lusófonas. A curadoria está a cargo de Francisco Ricarte, também fotógrafo e arquitecto de formação. A mostra está patente até ao dia 28 de Junho.

Segundo um comunicado da Somos – ACLP, o vencedor do concurso, o fotógrafo moçambicano, Marcos Júnior, estará em Macau, sendo a primeira vez que um vencedor desta iniciativa vem ao território participar na exposição. A imagem de Marcos Júnior intitula-se “Onde há fé, há luz que guia”.

O fotógrafo vai ainda participar em duas novas iniciativas da Somos – ACLP, organizadas em parceria com a associação de fotografia local Halftone, onde se pretende, através da imagem, promover “o papel de Macau como ponte para o intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa e, em particular, um diálogo intralusófono no território, com o foco a recair, este ano, sobre o multiculturalismo religioso e a relação entre o Homem e o Divino”.

Passeios e histórias

Uma das novas iniciativas realiza-se no próximo sábado, 31, e intitula-se “FotoPasseio em Macau – Locais Sagrados”, consistindo num percurso guiado por sítios religiosos de culto, que os participantes poderão admirar e fotografar com o apoio, ao nível técnico, do vencedor do concurso e de Francisco Ricarte, curador da exposição da Somos e também presidente da associação Halftone.

O roteiro, inspirado no tema do concurso, contempla as Ruínas de S. Paulo e sua cripta, o Templo de Na Tcha, o Templo de Tou Tei, o Templo de Pau Kung e o Templo de Kun Iam, “evidenciando a pluralidade religiosa e multiculturalidade da cidade”.

Com este evento, “procura-se propiciar uma descoberta coletiva de formas diversas e criativas de captação da espiritualidade local, através das lentes de máquinas fotográficas ou de telefones inteligentes”, refere a Somos. O ponto de encontro será no adro das Ruínas de S. Paulo, sendo que o passeio fotográfico tem início às 10h30 e uma duração de duas horas. No final, cada participante poderá enviar até três fotografias, acompanhadas de legendas, para serem publicadas no website e redes sociais da Somos – ACLP.

Além deste passeio fotográfico, a Somos – ACLP organiza também o evento “FotoSínteses Somos – Imagens da Lusofonia x Halftone – com Marcos Júnior” no dia 3 de Junho, às 18h30, em que o vencedor do concurso e alguns fotógrafos de Macau irão participar numa sessão de partilha de experiências sobre a captação de imagens em contextos religiosos e cerimónias sagradas no âmbito da lusofonia, nomeadamente sobre técnicas fotográficas para a captação de imagens no domínio espiritual, que permitem a intensificação de características de misticidade e transcendência.

Haverá ainda uma reflexão sobre o diálogo entre o fotógrafo e o sagrado, questionando-se se “deve o fotógrafo ser um mero espectador ou participante, e se devem as suas considerações e crenças pessoais serem factores influenciadores na fotografia”, bem como “sobre o poder das fotografias religiosas e espirituais nas sociedades actuais”. Os dois eventos são gratuitos e abertos ao público, mediante inscrição prévia.