Japão | Nintendo com novo recorde de capitalização bolsista

A Nintendo, fabricante e distribuidora japonesa de jogos de vídeo, registou um novo recorde de capitalização bolsista de aproximadamente 15,36 mil milhões de ienes (94.831 milhões de euros), ultrapassando pela primeira vez a Fast Retailing.

No início de Maio, apenas a empresa automóvel Toyota, a multinacional tecnológica Sony, o banco Mitsubishi UFJ e a empresa de electrónica Hitachi tinham uma capitalização bolsista superior à da Nintendo, de acordo com os dados do operador da bolsa japonesa, Japan Exchange.

A empresa com sede em Kioto já vendeu mais de 150 milhões de unidades da consola Switch em todo o mundo e cerca de 1,36 mil milhões de cópias de jogos para a plataforma.

As ações da Nintendo subiram 1,77 por cento nas negociações de sexta-feira para um preço de fecho recorde 12.360 ienes (de 76,09 euros), em antecipação do lançamento, em 05 de Junho, da sucessora da consola, Switch 2, que já esgotou no Japão.

O mercado da bolsa japonês esteve encerrado na segunda e terça-feira, dias feriados, e teve uma abertura volátil na quarta-feira, com os investidores a assimilar as novas ameaças tarifárias do Presidente dos EUA, Donald Trump, às indústrias cinematográfica e farmacêutica.

Após os 20 primeiros minutos de negociação, a Nintendo continuava a registar níveis recorde, com uma subida de quase 0,3 por cento A empresa fechou a negociação com uma ligeira descida de 0,08 por cento, após a volatilidade que caracterizou as negociações.