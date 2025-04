FRC | Ung Vai Meng apresenta hoje “Linhas • Sensação”

É hoje inaugurada na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC) a mostra “Linhas • Sensação” do artista Guilherme Ung Vai Meng. A exposição, em jeito de celebração do 13º aniversário da Fundação Rui Cunha (FRC), pode ser vista até ao dia 5 de Maio. A mostra reúne 21 trabalhos de Ung Vai Meng, “incluindo esboços ao ar livre realizados em Pequim, Macau, Portugal e Itália”, bem como “representações de bailarinos capturadas na escuridão dos teatros”.

O público pode também ver “três peças criadas especialmente para esta mostra, que têm o corpo humano como tema central”, em que “através de manchas de aguada, o artista explora uma estética minimalista que oscila entre o abstrato e o figurativo, com um ritmo quase musical”, é descrito pela organização.

Destaque ainda para a realização, amanhã, a partir das 18h30, da palestra sobre pintura linear, ministrada pelo próprio Ung Vai Meng, no auditório do rés-do-chão da FRC.

Ung Vai Meng foi o primeiro Director do Museu de Arte de Macau, à data da inauguração do espaço em 1999, e Presidente do Instituto Cultural de Macau, entre 2010 e 2017. É membro da Associação de Belas Artes de Macau e membro fundador do CAC (Círculo de Amigos da Cultura), exercendo actualmente funções como Professor Convidado e Mentor de Doutoramentos na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST).