Hospital das Ilhas | Alargados serviços de estética e de vacinas

O director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, afirma que ao longo deste ano vão ser expandidos os serviços de estética e as consultas externas de vacinação dos Hospital das Ilhas. O futuro passa também por uma cooperação com as concessionárias para apostar em mais serviços de turismo de saúde

A disponibilização de serviços de estética e de vacinas para o exterior no Hospital das Ilhas vai ser alargada ao longo deste ano. A confirmação dos novos serviços partiu de Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, e consta da resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U.

A disponibilização destes serviços enquadra-se na estratégia do Governo de apostar no turismo de saúde, apresentada como Big Health. No âmbito desta estratégia, Alvis Lo explica que o Hospital das Ilhas vai “tirar pleno proveito da notoriedade da marca do Peking Union Medical College Hospital”, que explora os serviços disponibilizados, não só a nível dos serviços prestados, mas também para colaborar em termos da investigação e de parcerias na área da saúde.

Em relação aos serviços prestados, Alvis Lo aponta que actualmente estão disponíveis serviços de estética e de vacinas externas. Sobre a área da estética, o médico aponta que “o foco inicial reside no rejuvenescimento facial” está a ser realizado com “recurso aos equipamentos médicos mais avançados de Hong Kong e Macau”. Neste serviço, é ainda indicado que estão a ser implementados “16 projectos terapêuticos”, inclusive com recurso às tecnologias de “laser de picossegundos” e ao “microagulhamento com radiofrequência”.

Quanto à vacinação, é indicado que o Hospital das Ilhas disponibiliza para o exterior cinco tipos de vacinas entre as quais a vacina nonavalente contra o papilomavírus humano (HPV), a vacina contra herpes zóster e a vacina pneumocócica.

Expansão dos serviços

Ao longo deste ano, Alvis Lo aponta ainda que o Hospital das Ilhas vai “expandir ainda mais o fornecimento de projectos de medicina estética e de vacinação” e criar “novos serviços específicos de consultas externas diferenciadas”, como consultas “para perda de peso e prevenção do cancro”.

No futuro, Alvis Lo indica que o caminho vai passar por implementar progressivamente os “serviços de enfermarias privadas” e “os projectos de gestão de saúde individual”, para alcançar “o progresso constante do turismo médico e da indústria de big health”.

Por outro lado, o médico indica que o Hospital das Ilhas está a “atrair cada vez mais turistas para visitar Macau” para receberem “assistência médica e cuidados de saúde”.

Além disso, na resposta a Lei Chan U é indicado que os Serviços de Turismo vão lançar outros “serviços de turismo médico, promovendo activamente a cooperação entre o sector turístico de Macau e as várias empresas integradas de turismo e lazer para o desenvolvimento de produtos turísticos focados em cuidados médicos, bem-estar e alimentação terapêutica”. Alvis Lo aponta também vão ser “lançadas diversas promoções de alojamento e será intensificada a promoção [dos serviços médicos] junto dos mercados-alvo”.