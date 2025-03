Londres | Hong Kong nomeia nova líder do gabinete

Hong Kong nomeou ontem Fiona Chau Suet-mui como nova directora-geral do escritório comercial da região semiautónoma chinesa em Londres, dez meses depois de um escândalo de espionagem que envolveu um dirigente deste gabinete.

Num comunicado, o Governo de Hong Kong disse que Fiona Chau irá assumir de imediato o cargo que até agora pertencia a Gilford Law Sun-on, destacado na capital do Reino Unido desde 2021. Chau será responsável pela promoção das relações bilaterais de Hong Kong com o Reino Unido, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Rússia e Suécia.

Citada no comunicado, a dirigente prometeu trabalhar para promover “a competitividade internacional” de Hong Kong e “fortalecer os laços económicos, comerciais e culturais” com os nove países. Chau, que já tinha trabalhado nos escritórios comerciais de Hong Kong em Washington e em Bruxelas, era até ontem responsável pelas políticas de renovação urbana no Departamento de Desenvolvimento do Governo do território.

Esta nomeação surge dez meses depois de Bill Yuen Chung-biu, de 63 anos, um dirigente do escritório, ter sido acusado de ajudar os serviços de informações de Hong Kong e de interferência estrangeira.

Yuen e dois outros suspeitos, Peter Wai Chi-leung, de 38 anos, e Matthew Trickett, de 37 anos, foram detidos no início de Maio e colocados sob medidas de coação. Trickett foi encontrado morto uma semana depois de ter ido a tribunal num parque em Maidenhead, a oeste de Londres, tendo a polícia britânica iniciado uma investigação ao caso.

Na altura da detenção, a representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em Hong Kong “condenou veementemente” o governo britânico por “fabricar acusações, prender arbitrariamente cidadãos chineses e difamar” o governo de Hong Kong.