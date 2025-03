Gás | Mais de dois terços de casas inspeccionadas com risco de fuga

Entre Julho de 2019 e o mês passado, o Corpo de Bombeiros inspeccionou 1.742 apartamentos para detectar potenciais riscos de fuga de gás, e verificou que menos de um terço das habitações, 30,4 por cento, passou no teste. A informação foi revelada ontem pelo segundo comandante do Corpo de Bombeiros, Lam Chon Sang, aos microfones do programa Fórum Macau, do canal chinês da Rádio Macau.

Entre as mais de 1.200 fracções onde foram encontrados problemas, o responsável adiantou que os riscos mais frequentes eram ligações defeituosas entre botijas de gás a fogões e esquentadores, falta de ventilação ou instalação em locais inapropriados, e mangueiras danificadas ou fora do prazo de validade.

“Começámos as inspecções em habitações desde Julho de 2019, porque havia imensos casos de intoxicação por monóxido de carbono não só em Macau, mas também nas zonas vizinhas. Até Fevereiro deste ano, fizemos 1.742 inspecções e apenas cerca de 530 tinham condições perfeitas”, revelou Lam Chon Sang.

O segundo comandante do CB colocou água na fervura e relativizou o que “parece ser o grande número de casas” com perigo de fuga de gás, destacando que os moradores ou proprietários não marcam inspecções com os fornecedores de gás ou manutenção.

Lam Chon Sang aproveitou a oportunidade para apelar aos residentes a utilização da linha aberta, ou o contacto na página oficial dos bombeiros, para marcar inspecções às instalações de gás.