Todos Fest! | Festival que promove a inclusão nas artes regressa em Março

Filmes, dança, workshops e um mercado. Eis os ingredientes da quinta edição do “Todos Fest! Festival de Artes Inclusivas”, organizado pela associação Comuna de Pedra e que terá lugar nos dias 1 e 2 de Março no Centro Cultural de Macau. Portadores de deficiência e idosos expressam-se artisticamente ao lado de artistas profissionais, provando que todos têm direito à arte

“Um programa vibrante”. É desta forma que a associação Comuna de Pedra, dirigida por Jenny Mok, apresenta a quinta edição do “Todos Fest! Festival de Artes Inclusivas”, que como o nome indica proporciona a portadores de deficiência ou idosos a possibilidade de se expressarem e participarem em actividades artísticas ao lado de profissionais, locais ou internacionais, apresentando depois as performances ao grande público.

O festival acontece na praça das artes e no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) nos dias 1 e 2 de Março, abrindo com uma “Gala”, pensada pelo “revolucionário da dança francesa” Jérôme Bel. Mas o cartaz inclui também projecções de filmes, um workshop e um mercado inclusivo, reunindo “artistas internacionais, locais e de Hong Kong, voluntários locais, organizações comunitárias, pessoas idosas e indivíduos com deficiências físicas e mentais”.

Citada por uma nota, Jenny Mok, que também assina a curadoria do festival, disse que “ao celebrarmos orgulhosamente o quinto ano do festival de artes inclusivas Todos Fest! O conceito de inclusão, que tem estado no centro do nosso festival, não só está a ganhar mais atenção, como também está a ter um impacto profundo e a moldar a nossa comunidade”.

A “Gala”, que não é mais do que uma performance teatral, acontece às 14h30 do dia 1. Trata-se de um espectáculo que teve a sua primeira edição em 2015, abordando as diversas capacidades de cada um, sendo que na versão apresentada em Macau existe “um elenco diversificado de 16 membros, desde bailarinos profissionais a artistas amadores de todos os quadrantes e capacidades”. Podem esperar-se 90 minutos “de dança extravagante” que prometem fazer pensar, dançar e “sentir como fazendo parte de uma comunidade artística global”.

Cinema ao ar livre

As projecções de filmes e documentários continuam na praça do CCM. Segundo a Comuna de Pedra, trata-se de um “conjunto de filmes que dará as boas-vindas a espectadores de todos os quadrantes para melhor compreenderem uma sociedade inclusiva”.

Será exibido o documentário “Nice to Meet You”, do realizador local Kin Kuan Chao, que “segue três actores com deficiências físicas e mentais que passeiam por Macau, acompanhados pelos seus mentores de teatro”, revelando-se “viagens que tocam os seus corações através de orientação, aplausos e lágrimas, apreciação, tentativas de ultrapassar os limites e momentos emocionais”. Este documentário apresenta-se no primeiro dia do festival, 1 de Março, às 17h30.

Destaque ainda para a exibição de “The Manor”, de Hong Kong, a partir das 18h30 do dia 1 de Março, e “Only I Can Hear”, produção dos EUA e Japão sobre adolescentes com deficiência auditiva. Este filme é exibido no dia 2 de Março a partir das 14h. Também no dia 2 apresenta-se, a partir das 15h, “The Reason I Jump”, de Jerry Rothwell.

O rol de exibições termina com “On The Road”, da autoria de Kin Kuan Chao, e que mostra o trabalho que a Comuna de Pedra tem desenvolvido nos últimos anos na área da chamada arte inclusiva. O filme explora as vivências de Ngai Tong Loi e Tang Kuai Lan, dois membros da Associação dos Pais das Pessoas com Deficiência Intelectual de Macau.

Outras artes

De resto, o cartaz do “Todos Fest!” traz também o “Mercado Inclusivo”, que decorre durante os dois dias entre as 14h e as 18h na praça do CCM. Este “acolhe organizações locais de diversas comunidades para exporem os seus produtos e partilharem as suas missões e esforços no nosso mercado”. As organizações participantes incluem a Associação de Pais de Pessoas com Deficiência Intelectual de Macau, a Sociedade Fuhong de Macau, a Casa de Peliseo Sam Meng Chi, a Richmond Fellowship de Macau e a Comuna de Pedra.

Por último, destaque para a realização do “Workshop de Dança Simbiótica Pais e Filhos”, que “promove a inclusão social e a comunicação interpessoal através da dança e da interação entre pais e filhos”.

Segundo a Comuna da Pedra, “esta actividade é adequada para pessoas de todas as capacidades”, esperando-se reunir no evento “familiares e participantes de diversas origens para experimentarem a alegria e o poder da dança, construindo confiança e comunicação enquanto sentem a beleza da inclusão e da compreensão”.