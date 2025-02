Armazém do Boi | Sonhos de Huang Xuan apresentados este sábado

“I Had Too Much to Dream Last Night” [Tive Muito para Sonhar a Noite Passada] é o nome da nova exposição da artista Huang Xuan que se revela ao público, a partir deste sábado, no Armazém do Boi, e que resulta de uma residência artística em Macau. Na inauguração não faltará música, com a presença do DJ Rui Farinha

É já este sábado, 15, que será inaugurada uma nova mostra no Armazém do Boi, resultado de uma residência artística de três semanas com a artista Huang Xuan. Trata-se de “I Had Too Much to Dream Last Night” [Tive Muito para Sonhar na Noite Passada], que foi desenvolvida “com envolvimento na vida local e numerosos contactos com a comunidade”, tendo a artista investigado “a estrutura e o contexto cultural da cidade”.

Durante o período de residência artística em Macau, que durou entre Outubro e Novembro do ano passado, Huang Xuan “observou como os trabalhadores, os turistas em busca de lazer e os indivíduos detentores de recursos deixam vestígios nos cantos da cidade, impregnando o local com o seu espírito e significado únicos”, descreve uma nota do Armazém do Boi.

Foi aí que, “a partir do ritmo das janelas que se abrem nas fachadas dos edifícios, tornou-se possível imaginar os movimentos diários, as conversas e os sons das pessoas que se encontram no seu interior”. Na exposição incluem-se obras que retratam “objectos deixados para trás ao longo dos caminhos da cidade”, ou mesmo “marcas apagadas nas paredes e cheiros persistentes de comida nas ruas, que oferecem vislumbres de momentos que já passaram”.

Na mostra que o público poderá ver no Armazém do Boi até ao dia 17 de Março, “a cidade respira e pulsa em sintonia com o ambiente construído, as actividades económicas e as rotinas diárias dos seus habitantes”, num espaço criativo em que “as luzes da cidade aumentam e diminuem, com sons e silêncios profundos a emergir”, em que “cada ressonância encapsula a cadência distinta da vida urbana”.

Mostra multidisciplinar

Esta é uma exposição individual da artista que soube mesclar elementos criativos muito diversos como a fotografia, vídeo, instalação e a performance para reescrever a narrativa da cidade, “tal como é vista e sentida através da sua perspectiva de forasteiro”.

Assim, segundo o Armazém do Boi, “é possível encontrar objectos, parados ou em movimento, testemunhar a transformação de cenas e funções urbanas, observar símbolos manchados e reemergentes em formas reconfiguradas e perceber a mudança de padrões e direcções no fluxo diário do tempo”.

Trata-se de uma “narrativa abstracta que se desenrola como um palco diário de celebrações que já terminaram, onde actores, objectos e até o próprio palco repetem ou se envolvem numa performance meditativa e automática depois de o pano ter caído”, descreve-se.

Huang Xuan nasceu em 1995 em Taipei, Taiwan. Segundo uma nota biográfica partilhada pelo Armazém do Boi nas redes sociais, a maioria dos seus trabalhos são performances e filmes, onde “utiliza o seu próprio corpo como material, usando movimentos simples, mas persistentes, como escala para testar o ambiente”, além de “explorar muitas limitações subtis e operações rotineiras da vida quotidiana”.

No sábado, depois da inauguração, que começa às 17h30, haverá música com o DJ Rui Farinha, com a festa a começar às 18h30. O Armazém do Boi está localizado entre a Avenida do Coronel Mesquita e a Avenida Almirante Lacerda.