Fronteira | Apanhada com embalagens de botox nas pernas

Uma mulher foi interceptada na fronteira da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, quando tentava entrar no Interior com 320 embalagens de Botox.

A informação foi divulgada pelos Serviços de Alfândega do Interior, e a detenção foi feita a 18 de Janeiro. De acordo com as autoridades, a intercepção foi motivada pelas suspeitas de contrabando, dado que a mulher apresentava um volume anormal nas duas pernas, cobertas com as calças.

Após a detenção, a mulher confessou que o objectivo era entrar com os produtos no Interior, que depois seriam vendidos. No comunicado de divulgação da detenção, as autoridades do Interior informam que o botox só pode ser importado seguindo os procedimentos legais e que o contrabando, em determinadas circunstâncias, pode mesmo resultar na prática de um crime.