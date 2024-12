Cotai | COD apresenta mostra “Lótus Eterno 25”

O empreendimento City of Dreams, no Cotai, acolhe na White Gallery a exposição “Lótus Eterno 25”, uma exposição com instalações temáticas em torno da flor de lótus, o símbolo de Macau. A mostra serve também para celebrar os 25 anos da RAEM, proporcionando uma “viagem imersiva à essência da cultura chinesa”.

Construindo-se uma metáfora em torno do ciclo de crescimento da flor de lótus, a mostra contém instalações criadas em parceria com uma empresa local. A iniciativa pretende ser uma “exposição de arte cativante onde o património se encontra com o luxo, numa sinfonia de beleza e contemplação”, mas também uma “viagem cultural”.

Assim, a exposição divide-se em três partes, com os nomes de “Awakening Buds”, “Blooming Dialogue” e “Seeds of Eternity”. Cada visitante “poderá desfrutar de uma experiência personalizada”, explorando “a beleza serena do lótus”.

Na “Eternal Lotus 25”, todas as instalações “foram criadas com recurso à tecnologia de ponta, sendo concebidas e desenhadas com iluminação e projecções que revelam caminhos” percorridos por novas áreas de tecnologia como a “big data” e detecção de movimentos. Desta forma, promove-se “uma experiência interactiva única”.