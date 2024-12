A sensibilidade trágica perdida dos Estados Unidos (IV)

“How much evil we must do in order to do good.”

Sem a dolorosa possibilidade de ver a vida como caos, a nossa ordem civilizada tornar-se-ia estéril, egocêntrica, solipsista e nós próprios tornar-nos-íamos arrogantes na “hybris” do nosso poder intelectual. Para além das influências mútuas entre o mundo académico e a liderança, o escrutínio histórico mostra o que está realmente em jogo.

Na América, o pensamento, e não apenas o do Estado, é cada vez mais rígido e unilateral. Na Guerra Fria, isto não era um grande problema, pois o inimigo, único e absoluto, disciplinava o espírito; a educação dos estadistas era mais humanista e polvilhada de alta literatura; a experiência pessoal, de guerra ou de catástrofes familiares, completava a educação.

Hoje, estes três factores estão ausentes. Os inimigos são demasiados e não são tão assustadores, por isso não disciplinam (ainda); a história e os clássicos são cada vez mais retirados do currículo; as escolas de serviço diplomático encerram os estudos da área e a aprendizagem de muitas línguas; a geração mais jovem é a mais protegida de sempre.

Como é que um americano pode aprender a tragédia, a transitoriedade da ordem, os compromissos do poder, a comparação de pontos de vista? Como é que este ambiente pode evitar a formação de cruzados prontos para o choque de civilizações? Ou o seu oposto, cidadãos submissos, incapazes de compreender o que está em jogo?

Vejamos dois exemplos, sintomas de outros tantos problemas de fundo. Em primeiro lugar, o ensino universitário incita ao moralismo utópico. O longo casamento entre o mundo académico e o império está a divorciar-se. Os “think tanks” de Washington substituíram as universidades no fornecimento de ideias e pessoal para a burocracia, com o efeito de aumentar o conformismo. Os mandarins da política externa acusam os académicos de instruírem os jovens com ideias impraticáveis e prejudiciais, tais como a redução do papel da América no mundo, sem um conhecimento prático de como o fazer.

O problema é mais vasto e diz respeito à relação com o poder. Os estudantes americanos perderam toda a familiaridade com a razão de Estado. Isto pode ser visto num ensaio recente de Hal Brands na Foreign Affairs. Até que ponto temos de fazer o mal para fazer o bem?, pergunta-se o autor, citando o teólogo Reinhold Niebuhr. Para dizer o óbvio de que a era do conflito que se abriu entre a América e os seus rivais torna-se inevitavelmente uma era de amoralidade, porque a única maneira de proteger um mundo apto para a liberdade é cortejar parceiros impuros e cometer actos imorais.

Não há razão para nos sentirmos demasiado embaraçados por recorrermos ao jogo sujo se não tivermos autoconfiança suficiente para defender os nossos interesses, não teremos sequer a força para fazer grandes coisas. Segue-se um catálogo bastante óbvio de um “ethos” capaz de resistir aos compromissos necessários; a moral é uma bússola, não um colete-de-forças; não caímos em utopias e falsas alternativas; o bem não surge de repente, nem o mal é cometido para sempre; os ganhos marginais contam; os males causados devem ser proporcionais ao objectivo; defender os nossos valores é mais do que intimidar os tiranos.

O baixo nível das recomendações, obra de um professor universitário íntimo dos “apparatchiks”, sugere que o público-alvo é a geração mais jovem, desiludida com o desempenho dos Estados Unidos no mundo. Tão esmagados pela culpa que não estão preparados para as funções mais básicas do poder. A operação pedagógica de Brands não é inteiramente nova. Diz respeito ao eterno e íntimo conflito americano com a razão de Estado. Com a ideia, crucial na cultura americana, pelo menos a partir de Wilson, de que o Estado não pode reivindicar uma moralidade própria.

Cada geração chamada a combater, desde os conflitos mundiais à Guerra Fria e à Grande Guerra actual, tem de renegociar o pacto com a sua própria alma. No entanto, dizer que o Estado deve fazer o mal em busca do bem não é renegociar um pacto. É a base que falta. É o efeito de uma deslegitimação sistemática às mãos da cultura dominante na América, em particular das teorias agora conhecidas como “wokistas”, que desde os anos de 1960 identificaram todas as formas de poder constituído como a fonte da discriminação que deve ser corrigida, uma prioridade máxima para tornar a sociedade americana finalmente justa e moral.

As instituições deram-lhe o seu próprio cunho, deslegitimadas pelas derrotas no estrangeiro e pela falta de consideração pelo sofrimento da classe média. Mas tal como o poder não deve ser idolatrado, também não deve ser demonizado. Corre-se o risco de paralisia. O segundo exemplo da dificuldade americana em cultivar a sensibilidade trágica diz respeito à cultura popular. Com a literatura inteiramente centrada no indivíduo, mesmo quando encena o colapso social, restaria o cinema. Recentemente, foram lançados nos Estados Unidos dois filmes que imaginam um futuro colapso da ordem.

O filme “Leave the World Behind”, produzido pela empresa de Barack e Michelle Obama, conta a perplexidade de duas famílias quando os Estados Unidos são atingidos por um ataque cibernético devastador de potências estrangeiras, completado por uma insurreição interna. O filme “Guerra Civil”, um grande sucesso de audiências, segue uma equipa de reportagem que tenta chegar a Washington no meio de uma guerra entre pelo menos quatro exércitos, desencadeada pela rebelião contra um presidente que procura um terceiro mandato.

Nenhum deles investiga enquanto a catástrofe se abate sobre a América. A remoção é total em “Guerra Civil”. Ao mesmo tempo que mostra cenas terríveis, não assusta, tudo é leve, superficial. Renuncia voluntariamente à reflexão sobre as causas da guerra, que se deduz ser justa por ser dirigida contra um usurpador. No entanto, as razões dos combatentes estão ausentes.

Proibido sentir empatia, proibido compreender. Nas palavras do protagonista, um fotojornalista desiludido diz que não perguntamos. Registamos para que outros perguntem. Mais explícito ainda é o realizador, Alex Garland que afirma que quando as coisas se tornam extremas, as razões pelas quais se tornaram extremas deixam de ser relevantes. É a ponta da faca que permanece relevante. “Guerra Civil” é estéril, emblemático de uma América onde não se pode relacionar os argumentos de um e de outro porque se chocaria com toda a gente. Diz-se que Ronald Reagan foi inspirado a negociar tratados de limitação de armas com a União Soviética por “The Day After”, uma adaptação televisiva do relatório sobre os “Efeitos da Guerra Nuclear” encomendado pelo Senado no final da década de 1970.

O filme “The Day After” era uma obra de ficção. Essa obra de ficção baseou-se nos conhecimentos científicos e estratégicos disponíveis para imaginar a realidade e convidar à acção. Actualmente, o cinema americano cai no niilismo. Não sugere o comportamento para evitar a anarquia. Apenas diz que a América está condenada. O resultado é tetanizante. Não é tragédia, é apocalipse. Mas a tragédia é um aviso, o apocalipse é uma profecia.

Levada pela embriaguez da sua missão, desorientada por teorias que queriam justificar-se, a América violou repetidamente, nas últimas décadas, as antigas lições de bom senso contidas nos clássicos. Contravenção máxima, a de fazer guerras sem fim, sem fim porque sem objectivo. Em vez de inculcar nos cidadãos um medo absoluto da guerra, de modo a convencê-los da sua indispensabilidade quando necessário, abusou dela ao ponto de os convencer do contrário, ou seja, de os tornar relutantes em defender o império e a ordem. Não é de admirar que a pedagogia imperial já não funcione, que o moralismo paralise as gerações mais jovens, que a raiva interna não possa ser descarregada para o exterior.

A perda de sensibilidade trágica, tanto na população como na classe dirigente, é um factor poderoso na atrofia mais geral do pensamento estratégico nos Estados Unidos. No actual momento de confusão, uma contradição emerge do conhecimento dos clássicos.

Os Estados Unidos devem defender a ordem a todo o custo porque é melhor do que a anarquia, mas a imposição da ordem, objecto de contenda com os seus rivais, pode contribuir para a própria anarquia. Poderão os Estados Unidos mudar de atitude com a mesma classe dirigente? Poderão mudar a classe dirigente sem desencadear um terramoto mundial? A margem de manobra para dividir estas questões é cada vez mais estreita. O desafio é encontrar o equilíbrio certo entre redescobrir o medo colectivo e moderar as ambições de cada um. O conceito de tragédia pode ser utilizado para apoiar teses opostas, mas entrar nestes dilemas sem a sua sabedoria pode ser fatal.