Corrupção | Militar de alta patente sob investigação na China

A China suspendeu ontem um alto oficial do Exército, que está a ser investigado por suspeitas de corrupção, de acordo com o ministério da Defesa chinês.

O oficial Miao Hua é director do Departamento de Trabalho Político, na poderosa Comissão Militar Central, que supervisiona o Exército de Libertação Popular. Miao está a ser investigado por “graves violações da disciplina”, disse o porta-voz do ministério da Defesa, Wu Qian.

Este oficial é um dos cinco membros do órgão que supervisiona o maior exército permanente do mundo, para além do líder chinês, Xi Jinping, que dirige a comissão.

Este é o terceiro grande abalo recente no sector da Defesa da China. Em Junho, o país anunciou que o antigo ministro da Defesa, Li Shangfu, e o seu antecessor, Wei Fenghe, foram acusados de corrupção e expulsos do Partido Comunista, por suspeitas de corrupção e suborno.

Também foram afastados, nos últimos meses, entre outros, os dois chefes da Força de Foguetões, de que depende o programa nuclear chinês. Após ascender ao poder, há pouco mais de 10 anos, Xi lançou uma vasta campanha contra a corrupção, que se estendeu ao Exército.