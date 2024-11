Analistas prevêem que receitas do jogo podem superar estimativas oficiais

As previsões do Governo em relação ao volume de receitas brutas dos casinos no próximo ano elevaram a fasquia para 240 mil milhões de patacas, um aumento de mais de 11 por cento face ao estimado para 2024.

Porém, analistas do banco Citigroup entendem que as previsões constantes na proposta de Orçamento para 2025 podem ser conservadoras, podendo ser excedidas em, pelo menos, 1 por cento. Este ponto percentual representa uma quantia a rondar 2,5 mil milhões de patacas, mas os analistas George Choi e Timothy Chau não afastam a hipótese de as receitas brutas de 2025 ficarem ainda mais acima das estimativas orçamentadas pelo Governo de Ho Iat Seng.

De acordo com o portal GGR Asia, os especialistas referem que a subida das receitas pode ser impulsionada pelo aumento anual do número de visitantes a rondar 5 por cento. Outro aspecto que está a dinamizar a indústria, é a proliferação das “smart tables”, mesas de jogo electrónicas, em especial para jogos como o bacará, permitindo a multiplicação de apostas laterais e, consequentemente, do volume de receitas dos casinos.

A verificar-se a estimativa de receitas brutas previstas pelo Citigroup para o próximo ano, de 242,5 mil milhões de patacas, isso significaria resultados que ficariam a 83 por cento dos níveis de 2019. A previsão dos analistas é ainda mais optimista para 2026, com receitas brutas estimadas de 261,9 mil milhões de patacas, valor que se aproximaria de 90 por cento dos níveis de receitas brutas antes da pandemia da covid-19.

Apesar das discrepâncias em relação às estimativas das receitas brutas, os analistas do Citigroup não esquecem que as previsões oficiais são tendencionalmente conservadoras, ficando com frequência aquém dos resultados efectivos.

Altos e baixos

O relatório do Citigroup indica também que o fluxo de visitantes do próximo ano pode beneficiar do alargamento da política de vistos individuais a mais cidades chinesas.

“Esperamos que o crescimento do volume de turistas seja impulsionado pelo alargamento dos vistos individuais a 10 novas cidades chinesas, algo que se irá traduzir num aumento de cerca de 5 por cento dos visitantes, para cerca de 35,7 milhões de chegadas no próximo ano”. Os analistas referem que o aumento de turistas irá reflectir-se nos negócios dos casinos.