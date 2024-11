Marketing | Académico defende ofertas de luxo personalizadas

O académico Matthew Liu Ting Chi defendeu que os negócios de luxo do território em dificuldades devem apostar em Macau e no Interior e numa oferta mais personalizada para manter os clientes actuais. A recomendação do professor de marketing da Universidade de Macau surge num artigo publicado ontem no Jornal Ou Mun.

Para Matthew Liu, professor de marketing, face a um abrandamento das vendas a retalho de luxo, os negócios devem evitar baixar a qualidade dos produtos oferecidos ou resistir à tentação de baixarem de segmento, e, em vez disso, fazer ofertas mais atraentes, a nível do preço, para os clientes existentes.

“A oferta de uma gama mais baixa com margens de lucro mais reduzidas pode ser eficaz no início, mas pode causar danos para o posicionamento do negócio que afectam o desenvolvimento a longo prazo, por isso, exige-se muita cautela”, vincou.

O académico sugere também aos negócios de luxo que apostem em colaborações com os bancos e hotéis do território, para fornecerem estas instituições com presentes que podem ser oferecidos aos clientes. “É um mercado discreto e estável, com uma escala limitada, mas com um forte poder de consumo, e que merece um grande esforço de investigação e investimento”, apontou Liu.

Entre as sugestões, consta também a “organização de seminários sobre estilos de vida de luxo, como vinhos, menus de degustação, ou de colecção de artigos de luxo em Macau e Zhuhai” para chegar à classe médio mais alta e “potenciais clientes de luxo”.