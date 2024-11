71º Grande Prémio | Tudo sobre a 56ª competição do Grande Prémio de Motos de Macau

Suspeitos do costume

Com apenas vinte inscritos, todos eles provenientes do continente europeu, a única prova de duas rodas do Grande Prémio reúne os “suspeitos do costume” e alguns estreantes.

Vencedor no ano passado, Peter Hickman vai tentar obter a sua quinta vitória na mais prestigiada corrida de estrada do continente asiático, enquanto o seu companheiro de equipa na FHO Racing, o veterano Michael Rutter, lutará pelo décimo triunfo. O terceiro membro da FHO Racing, Davey Todd, vai tentar contrariar o domínio dos dois grandes favoritos na terceira BMW M1000RR da equipa, e diz-se que estará muito motivado com a possibilidade de os superar em pista.

A concorrência é liderada pelo finlandês Erno Kostamo, vencedor da corrida em 2022, quando as estrelas anglófonas se recusaram a viajar para Macau. Aos comandos de uma BMW M1000RR, provavelmente a melhor moto de estrada da actualidade, o nórdico chega a Macau igualmente confiante, após de se impor ao ausente Michael Dunlop, em Imatra, em Julho passado.

A grande incógnita

Será que alguém é capaz de superar as motos da FHO Racing? Na teoria tudo indica que a equipa de Faye Ho vai ter um passeio no parque, a exemplo de 2023. Hickman, Rutter e Todd carregam todo o favoritismo nas suas motos. Se alguém os contrariar em pista, nem que seja por breves momentos, será elevado ao estatuto da “grande surpresa” da prova.

Facto

Esta é uma das grelhas de partida mais pequenas da história do Grande Prémio de Motos de Macau.

Ameaça de Chuva

A passagem nas proximidades de Macau do tufão Toraji traz um clima de incerteza acrescida à corrida deste ano. Sendo certo que em caso de chuva as motas não vão para o Circuito da Guia, existe o risco de a corrida sofrer alterações face ao horário programado ou não se chegar mesmo a realizar.