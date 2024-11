Hengqin | Novo centro de saúde inaugurado

Foi inaugurado na segunda-feira o Posto de Saúde do Novo Bairro de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin. Segundo uma nota dos Serviços de Saúde (SS), o novo centro de saúde recebeu 125 residentes de Macau logo no primeiro dia para consultas e cuidados de enfermagem, entre outros serviços. Os SS declaram que “o primeiro dia do funcionamento correu bem”.

Este novo espaço tem uma área de mil metros quadrados e está equipado com salas de consulta, farmácia, sala de amamentação e sala polivalente, entre outras instalações. Caso um doente necessite de um acompanhamento médico mais especializado, será encaminhado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) ou para o Hospital Macau Union. Além disso, em caso de emergência médica, o doente será transferido para a filial de Hengqin do Hospital n.º 1 da Universidade de Medicina de Guangzhou na Zona de Cooperação Aprofundada para tratamento.

O horário de funcionamento do Posto de Saúde é de segunda a quinta-feira, das 9h às 13h e das 14h30 às 17h45, sendo que, à sexta-feira, o horário é das 9h às 13h e das 14h30 às 17h30. Os feriados são iguais aos de Macau.