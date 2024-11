Dengue | Detectado novo caso local

Os Serviços de Saúde (SS) registaram no sábado mais um caso local de febre de dengue, com ligação a um caso importado, sendo este o nono caso de febre de dengue registado em Macau este ano. Segundo uma nota dos SS, o caso atingiu um homem de 38 anos, residente de Macau, na Rua dos Curtidores, e que trabalha na Rua da Alegria.

No dia 3 de Novembro, o homem visitou um familiar em Zhuhai para ir ao médico, tendo ido à vila de Tanzhou, em Zhongshan, no dia seguinte, e apresentou, nessa tarde, sintomas como febre, dores nas articulações e dores musculares.

No dia 9, o homem passou a ter erupções cutâneas na parte da frente do tronco, tendo-se dirigido ao Hospital Kiang Wu. Foi aí que, mediante análises clínicas, foi diagnosticado com febre da dengue do tipo I. O homem está internado, “sendo o seu estado clínico considerado estável”, descrevem os SS, sendo que os familiares com quem coabita “não se sentiram indispostos”.

Os SS descobriram, entretanto, que há uma relação “de tempo e espaço entre a residência do doente e o 18.º caso importado de febre de dengue confirmado no passado dia 26 de Outubro”, ligado ao edifício Lai Hou, na Rua de Coelho do Amaral, sendo também um caso de vírus de dengue tipo I.