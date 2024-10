IC lança versão chinesa de livro sobre gastronomia macaense

O Instituto Cultural (IC) acaba de editar a versão chinesa da obra “The Making of Macau’s Fusion Cuisine: From Family Table to World Stage (O Desenvolvimento da Gastronomia de Fusão de Macau: Da Mesa de Família ao Palco Mundial)”, da autoria de Annabel Jackson, antropóloga gastronómica, com o intuito de “promover e divulgar a Gastronomia Macaense, um item do património cultural intangível local, visando dar a conhecer a mais leitores a situação actual da gastronomia macaense, bem como a sua influência e história de difusão por toda a Ásia”.

A culinária macaense, fruto da fusão da comida chinesa e portuguesa, mas também do sudeste asiático, expandiu-se a partir da época dos Descobrimentos, meados do século XIX. Assim, segundo uma nota do IC, “a gastronomia macaense é uma das mais antigas culinárias de fusão da Ásia, tendo evoluído para uma cultura gastronómica única ao longo de séculos de integração e desenvolvimento e constituindo um importante produto histórico de integração cultural”.

Inscrita na Lista do Património Cultural Intangível de Macau em 2012, a gastronomia macaense “tem sido amplamente reconhecida na cidade”, descreve a mesma nota, onde se destaca que com o crescimento da diáspora macaense “as técnicas da culinária macaense vão-se difundindo pelo mundo, dando origem a uma gastronomia distinta com influência internacional”.

Cozinha para o mundo

A obra em questão nasce de uma investigação da autoria de Annabel Jackson, doutorada em Sociologia da Gastronomia pela Goldsmiths, Universidade de Londres, no Reino Unido. Através de inquéritos e entrevistas, a autora realizou um estudo aprofundado sobre a história e o desenvolvimento da gastronomia macaense, descrevendo o modo como esta partiu da produção quotidiana de alimentos num ambiente doméstico e se converteu numa gastronomia internacional, tanto simbólica como cerimonial.

Annabel Jackson viveu em Hong Kong durante mais de duas décadas, tendo visitado frequentemente Macau e escrito extensivamente sobre a cultura alimentar da cidade. A versão chinesa de “The Making of Macau’s Fusion Cuisine” foi traduzida por Stephanie Li, Swallow Xu e Fraser Lee. A obra está à venda por 180 patacas na livraria online do IC.