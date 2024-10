Porto Business School organiza visita para explorar negócios na China

A Porto Business School (PBS) está a organizar uma viagem a Macau e Hong Kong para quem quer explorar oportunidades de negócios na China, ainda “pouco conhecida” dos empresários portugueses, disse ontem o dirigente da instituição.

“O mercado é complexo em termos culturais e regulamentares e tem grandes diferenças entre províncias, que importa conhecer. Implica visitas regulares e a criação de relacionamentos fortes com os clientes ou parceiros locais para a conquista de confiança”, afirmou à Lusa o responsável da PBS, José Esteves.

É precisamente para adquirir “uma compreensão mais profunda” deste mercado e das “especificidades de Hong Kong e Macau” que a Escola de Negócios da Universidade do Porto promove, entre 17 e 23 de novembro, a semana internacional “Explorar Negócios na China”, nas duas regiões administrativas especiais chinesas.

“Esta imersão pode ser crucial para entender a realidade e perceber como Hong Kong e Macau se podem posicionar num processo de internacionalização para o mercado”, notou, numa mensagem escrita.

A experiência, continuou José Esteves, destina-se a profissionais, empresários e empreendedores que querem explorar oportunidades no país asiático “e fortalecer as capacidades de negócios internacionais e interculturais”, bem como a estudantes da PBS que “desejam compreender os desafios e oportunidades da região”. A ideia passa também por “promover uma visão global mais abrangente, para lá da Europa e dos Estados Unidos”.

Palestras e cultura

À Lusa, o responsável referiu ainda que ainda “são poucas” as empresas portuguesas com histórias de sucesso no mercado chinês.

“O caso de Macau é particular, pela ligação de vários séculos, mas a China continental é ainda pouco conhecida. No entanto, conhecemos casos de empresas portuguesas de vários sectores que conseguiram encontrar o seu espaço e se posicionaram muito bem no mercado, até em sectores ditos mais tradicionais, como o alimentar ou os têxteis”, referiu.

Esta edição vai contar com participantes de empresas e instituições de Portugal, Irlanda e Timor-Leste, e de vários sectores, como banca, seguros, educação, tecnologia e têxteis.

Palestras sobre a economia chinesa, o comércio electrónico e o comportamento do consumidor, visitas a empresas locais e um passeio cultural em Macau são alguns dos programas do evento, promovido em colaboração com a Universidade de Hong Kong, a Universidade de Macau e a Universidade da Cidade de Macau.