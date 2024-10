FIMM | “Ryuichi Sakamoto: Coda” com sessão adicional no domingo

A organização do XXXVI Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) irá adicionar uma nova sessão do filme “Ryuichi Sakamoto: Coda”, sobre o compositor japonês, que pode ser vista na Cinemateca Paixão às 21h30. Os bilhetes já se encontram à venda na bilheteira da cinemateca e custam 60 patacas.

Ryuichi Sakamoto teve uma carreira musical prolífica que se estendeu por mais de quatro décadas, passando de estrela de música electrónica na juventude a um dos mais conhecidos compositores de música clássica, tendo inclusivamente vencido um Óscar.

O seu trabalho e percurso de vida ficaram ainda mais intimamente ligados após o desastre de Fukushima, quando se tornou uma figura icónica no movimento social japonês contra a energia nuclear. Na sequência de um diagnóstico oncológico, a sua assombrosa consciência ambiental levou a uma nova obra-prima.

“Ryuichi Sakamoto: Coda”, realizado por Stephen Nomura Schible, cineasta que co-produziu “Lost in Translation” com Sofia Coppola, é um retrato íntimo do artista e do homem”. A sessão agendada para sábado já está esgotada.

Hoje ainda pode ver, também na Cinemateca Paixão, o filme “À Volta da Meia-Noite”, também integrado no cartaz do FIMM e que tem banda sonora de Herbie Hancock, uma das estrelas do programa do FIMM deste ano e que actua em Macau no Centro Cultural de Macau no dia 3 de Novembro.